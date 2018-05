M5S-Lega : governo politico - Conte premier. I ministri : Tria all'Economia - Savona Affari Ue - Moavero Esteri. Meloni fuori : «Ci sono tutte le condizioni per un governo politico M5S-Lega». Lo affermano Luigi Di Maio e Matteo Salvini. L'ultimo vertice tra il leader della Lega e il capo politico dei...

La probabile squadra di governo M5S-Lega : L'economista Paolo Savona resta nella squadra del governo M5s-Lega ma andrà a guidare il dicastero delle Politiche europee -

Governo M5S-Lega - per la prima volta i sommersi vincono sui salvati (col rischio che la rabbia prevalga sulla ragione) : Sarà il Governo dei sommersi. Per la prima volta in Italia i precari, i disoccupati, le tute blu, i piccoli imprenditori, i giovani, gli esclusi in genere, vedono il loro voto – che il 4 marzo è andato in due distinte direzioni – congiungersi e farsi maggioranza. E per la prima volta in Italia sono i salvati, la media e alta borghesia, e in genere coloro che non sono stati vittime della crisi economica e delle nuove povertà, ad ...

Governo - c'è l'intesa Lega-M5S : Conte premier - Savona alle Politiche Ue - Tria all'Economia - Moavero agli Esteri | Foto : Nota congiunta di Salvini e Di Maio: "Ci sono le condizioni per un Governo politico". Meloni non entra, FdI va verso l'astensione. Piazza Affari chiude piatta, cala lo spread

Meloni : "Non abbiamo chiesto poltrone Astensione sul patto M5S-Lega" : Giorgia Meloni spiega in modo chiaro la sua linea sulle trattative di queste ore per la nascita di un eventuale governo M5s-Lega. La leader di Fratelli d'Italia ha fatto sapere che da parte di FdI non c'è stata alcuna richiesta di poltrone. "Non abbiamo mai chiesto poltrone in cambio dell"entrata nel governo. Ci asterremo sul voto di fiducia perchè manteniamo le nostre perplessità su questo esecutivo ma non vogliamo ostacolarne la nascita", ha ...

