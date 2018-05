M5S-Colle | prove di disgelo

2 giugno : disgelo M5S-Colle - domani anche grillini a ricevimento Quirinale : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – Prove di disgelo tra il M5S e il Quirinale. Nei giorni scorsi, nel pieno della crisi istituzionale e con la richiesta di impeachment per il Presidente della Repubblica sul tavolo, dallo staff del Movimento era trapelato che nessuno dei 5 Stelle avrebbe preso parte al tradizionale ricevimento per la Festa della Repubblica al Colle, in programma nel tardo pomeriggio di domani. Ma dopo il dietrofront di Luigi Di ...

2 giugno : disgelo M5S-Colle - domani anche grillini a ricevimento Quirinale : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – Prove di disgelo tra il M5S e il Quirinale. Nei giorni scorsi, nel pieno della crisi istituzionale e con la richiesta di impeachment per il Presidente della Repubblica sul tavolo, dallo staff del Movimento era trapelato che nessuno dei 5 Stelle avrebbe preso parte al tradizionale ricevimento per la Festa della Repubblica al Colle, in programma nel tardo pomeriggio di domani. Ma dopo il dietrofront di Luigi Di ...

Governo ultime notizie - trattative Lega-M5S col Colle/ Conte e Salvini a Roma : Ciocca al Mef e Savona Esteri? : Governo live, ultime notizie: per Savona si attende Salvini, Di Maio spera, Cottarelli in stand-by. Altra giornata cruciale per quanto riguarda il prossimo esecutivo italiano: tutte le news. Si chiama Pierluigi Ciocca e potrebbe essere la carta-jolly da giocarsi con il Colle per superare lo stallo sul nome di Paolo Savona come ministro all’Economia: le indiscrezioni e retroscena di Corriere della Sera e Ansa presentano l’economista ed ex ...

Il Colle e il M5S triangolano per convincere Salvini a non tornare a votare : Roma. Alla fine il colpo di scena della giornata di mercoledì – seppur in netto ritardo – lo ha fatto Luigi Di Maio, che ha chiesto il ritiro di Paolo Savona dalla corsa per il ministero dell’Economia, proponendolo per un altro incarico. Tutto, insomma, pur di formare un esecutivo politico. Tutto pu

Colle valuta proposta di Luigi Di Maio con attenzione - Mef - M5S : troviamo un altro nome al posto di Savona : 30 mag 19:29 Salvini: Savona andava bene anche a Di Maio "Quando abbiamo proposto il professor Savona è stato perché era il migliore per fare il ministro dell'Economia. Se Di Maio ha cambiato ...

Governo - il M5S «scarica» Savona per salvare il governo politico. Ma la Lega resiste. Di Maio e Cottarelli al Colle : ... che si era infranto domenica sul veto del capo dello Stato alla figura di Paolo Savona quale ministro dell'Economia. Una nota della parlamentare Laura Castelli parla di «ore cruciali» e di «una ...

M5S e Lega ancora bloccati dai veti incrociati. Il Colle : più tempo per un governo politico : Luigi Di Maio rientra a Montecitorio dopo un colloquio con il Capo dello Stato al Quirinale. Salvini chiude all’ipotesi di un governo politico con un ministro dell’Economia diverso da Savona ma potrebbe puntare a una “non sfiducia tecnica” all’esecutivo targato Cottarelli...

Governo - diretta – Di Maio : “O politico o voto anticipato”. Salvini : “Riprovo solo con stessa squadra”. Capo M5S al Colle : Pubblicamente nessuna intesa, in privato la corsa alle trattative dell’ultimo minuto per riuscire a far partire un “Governo politico“. L’ennesima giornata di crisi politica – la 87esima – è ancora una volta di attesa, punteggiata da incontri riservati e dichiarazioni in pubblico. Il Collettore delle posizioni delle forze politiche è giocoforza il Quirinale, dove nel primo mattino è stato ricevuto il presidente ...

Cottarelli domani al Colle ma rispunta l’ipotesi di un governo M5S-Lega : Il premier incaricato ha riferito al presidente Mattarella sulla formazione del governo ma non ha presentato nessuna lista di ministri ed è poi uscito senza rilasciare dichiarazioni. domani nuovo appuntamento al Colle ma cresce l’ipotesi di un clamoroso tentativo di rimettere in pista un governo Lega-M5S. Quirinale. Non a caso è lo stesso Di Maio a ritirare l’ipotesi di impeachment, dicendosi pronto a collaborare con il Colle...

Sondaggi Elettorali Politici/ Voto anticipato : M5S-Lega assieme hanno il 90% dei collegi uninominali : Sondaggi Politici Elettorali, cosa succede con Elezioni anticipate? Ist. Cattaneo, Lega e M5s insieme straccerebbero Pd-Forza Italia nei collegi uninominali. Scelta Colle non convince(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 20:08:00 GMT)

Sicilia : M5S - Ars a rilento e collegato ancora al palo : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - "E' inammissibile continuare a perdere tempo mentre la Sicilia attende. La produttività dell’Ars è al minimo e noi non ci stiamo ad essere additati per quelli che non vogliono lavorare. ancora oggi fumata nera per il collegato, che è stato rispedito in commissione". Co

A Lega-M5S insieme andrebbe il 90% dei collegi uninominali La sfida della Lega : chiede l’elezione del capo dello Stato : L’Istituto Cattaneo: un patto tra le due forze del «contratto» porterebbe ora a un bonus di seggi consistente, il 15% in più. «Sarebbe un’Italia giallo-verde»

2 giugno - M5S diserta ricevimento al Colle : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – Naufragato il governo M5S-Lega, con tanto di annuncio in pompa magna della richiesta di impeachment per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella da parte dei 5 Stelle, è sempre più gelo tra il Quirinale e il Movimento. Tanto che i pentastellati sembrano intenzionati a disertare il tradizionale ricevimento al Quirinale alla vigilia della Festa della Repubblica, fissato per le 18 con cocktail e concerto ...

2 giugno - M5S diserta ricevimento al Colle : Naufragato il governo M5S-Lega , con tanto di annuncio in pompa magna della richiesta di impeachment per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella da parte dei 5 Stelle, è sempre più gelo tra ...