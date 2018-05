M5S al 43% dei consensi | potrebbe avere la maggioranza assoluta dei seggi per governare

fanpage

(Di giovedì 31 maggio 2018) Nella serata di ieri, Bruno Vespa ha mostrato i risultati delle rilevazioni condotte da Piepoli ed Euromedia che vedrebbero il Movimento 5 Stelle tra il 41 e il 43% dei, circa 10 punti percentuali in più rispetto a quanto guadagnato al voto dello scorso 4 marzo, un consenso che otterrebbero in caso di elezioni anticipate con un centrodestra riunito in un'unica lista.