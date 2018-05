Luigi Favoloso | il video della lite con Mariana Falace a Pomeriggio 5 | «Mi hai rotto»

Grande Fratello 2018 : Nina Moric prende le distanze da Luigi Favoloso e chiede scusa sui social : La modella croata fa il "mea culpa" e chiede perdono ai suoi followers che si sono sentiti offesi dalle sue dichiarazioni pubbliche.

Mariana Falace e Luigi Favoloso si sono baciati?/Grande Fratello 2018 : Federica Panicucci tira fuori la verità : Scoppia la bomba a Mattino 5 dove Mariana Falace tira fuori la verità sul presunto bacio che Luigi Favoloso le ha dato dietro la tenda in confessionale. Ecco le sue rivelazioni(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 11:52:00 GMT)

NINA MORIC - ADDIO A Luigi FAVOLOSO/ "Chiedo scusa a chi si è sentito offeso dai miei post" : NINA MORIC dice definitivamente ADDIO a LUIGI FAVOLOSO: il post pubblicato su Instagram della modella svela la verità sull'attuale rapporto con l'ex fidanzato.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 22:09:00 GMT)

Mariana Falace contro Luigi Favoloso / Lite fuori dagli studi del Grande Fratello 2018 : "Mi hai rotto il..." : Lite tra Mariana Falace e Luigi Favoloso fuori dagli studio del Grande Fratello 2018. Angelo Sanzio fa una storia e spuntano le voci dei due ex gieffini che litigano(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 19:25:00 GMT)

“Ciao ciao Nina…”. Luigi Favoloso beccato con quell’altra. Cenetta intima per l’ex della Moric - lasciato in diretta tv dalla modella - e una sexy giovane : ”Se lui ha dei dubbi, credimi che non conosco la persona con la quale ho passato 4 anni di vita. Sicuramente il dolore per mio figlio è troppo soffocante e a volte mi isolavo nel mio silenzio. Ma credimi che quando se n’è andato mi aveva detto che mi amava da morire, che senza di me non può vivere. Si commenta da solo. Sto guardando una persona che non conosco. Non so chi sia…”. Così Nina Moric aveva commentato ...

Luigi Mario Favoloso/ Le tensioni con Nina Moric e gli attacchi a Mariana Falace (Grande Fratello 2018) : Luigi Mario Favoloso, continuerà a litigare con Mariana Falace in studio? Il pubblico si chiede se ci siano degli spiragli per poterlo vedere ancora con Nina Moric. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 06:35:00 GMT)

Raffaello Tonon / "Luigi Favoloso? Sembrava una persona normale - ma con il Grande Fratello..." : Raffaello Tonon, la sua esperienza al Grande Fratello, l'amicizia con Luca Onestini e il bilancio della sua vita: il racconto dell'opinionista a Libero.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 12:12:00 GMT)

Luigi Favoloso attacca Mariana in tv : 'È una carciofara e sembra una 40enne' : Scontro a Domenica Live tra Lucia Bramieri e Mariana Falace, con la 'sorpresa' dei commenti di Luigi Favoloso. Mariana ha chiesto scusa a Lucia per averle detto 'vecchia e fallita', ribadendo però di ...

Luigi Favoloso stuzzica Nina Moric/ Lei cade nella trappola su Instagram : "Fatti un fake!" : Luigi Favoloso stuzzica Nina Moric su Instagram e adesso tutti sono in attesa della reazione della modella croata, come andrà a finire questo sabato di gossip?(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 10:27:00 GMT)

Luigi Favoloso - quando con Nina Moric scatenò una rissa con Francesco Monte e la famiglia di Belen : Sta girando in queste ore sul web un video in cui Luigi Favoloso filmato da Nina Moric fa uno scherzo alla famiglia di Belen Rodriguez . La showgirl aveva perso il suo cane e chiesto l'aiuto di ...

Simona Izzo si scaglia contro Luigi Favoloso : “C’è da inorridire” : Luigi Favoloso: arriva il commento negativo di Simona Izzo Nonostante Luigi Favoloso durante l’ultima puntata del Grande Fratello abbia baciato sulla guancia Simona Izzo, l’opinionista del reality di Barbara d’Urso si è scagliata duamente contro il fidanzato di Nina Moric durante un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. L’ex concorrente del GF Vip ha diviso per punti la sua lunga critica, partendo da ...