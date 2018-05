Luigi Di Maio e Matteo Salvini | ' Ci sono le condizioni per un governo politico' La palla

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - la foto-scoop di Enrico Mentana : eccoli per la prima volta insieme : Foto scattate proprio nei momenti in cui l'accordo di governo, con Giovanni Tria all'Economia , sembra chiuso. E si tratta delle prime foto in cui i due leader di M5s e Lega appaiono insieme, mai ...

Nunzia De Girolamo : 'La crisi nasce dal no di Luigi Di Maio a Silvio Berlusconi' : 'Io mi auguro che si faccia questo governo. Così il M5s si assume le sue responsabilità, non può più dire noi non c'eravamo '. Nunzia De Girolamo, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira , su La7 , ...

Denis Verdini - consigli a Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Ecco come umiliare gli arroganti tedeschi' : 'Gli umili saranno i primi'. Denis Verdini scomoda il Vangelo per fornire a Matteo Salvini e Luigi Di Maio , ri-lanciati al governo, un consiglio politico: 'Solo con l'umiltà sarà possibile ...

Matteo Salvini - il retroscena : il suo piano perfetto e l'offerta a Luigi Di Maio : ...altro tempo a Luigi Di Maio e Matteo Salvini per trovare un accordo su un governo politico giallo-verde posto il veto del presidente Sergio Mattarella su Paolo Savona come ministero dell'Economia.

Matteo Salvini - annullati tutti gli appuntamenti : vertice con Luigi Di Maio a Roma : Cancellati tutti gli appuntamenti in agenda di Matteo Salvini . Il leader della Lega , ha spiegato Fabrizio Cecchetti , deputato lumbard durante una delle tappe del tour elettorale in Lombardia, 'non ...

Luigi Di Maio oltre il ridicolo - la frase rubata con Cottarelli : 'Non avevamo capito che Savona...' : Ci trattano come i Calimero della politica. Ci trattano come gli scemi'. Scemi no, incoerenti di sicuro.

Luigi Di Maio : “Ci trattano come gli scemi” : Alla fine i nodi vengono al pettine. Diversi parlamentari del M5S hanno aspramente contestato Luigi Di Maio. L’ex candidato premier

Colle valuta proposta di Luigi Di Maio con attenzione - Mef - M5s : troviamo un altro nome al posto di Savona : 30 mag 19:29 Salvini: Savona andava bene anche a Di Maio "Quando abbiamo proposto il professor Savona è stato perché era il migliore per fare il ministro dell'Economia. Se Di Maio ha cambiato ...

Matteo Salvini contro Luigi Di Maio : “la pazienza è quasi finita” : Barzelletta o teatrino? Matteo Salvini tuona contro Luigi Di Maio: “la pazienza è quasi finita”. In diretta Facebook un Giggino

Luigi di Maio - sua mamma Paola racconta : "Ecco come era da bambino" : Nei giorni in cui al Quirinale si alternano esponenti politici e non per provare a trovare la quadra sul governo, sulle pagine di Oggi esce un'intervista esclusiva alla mamma di Luigi di Maio. Paola Esposito racconta al settimanale dell'infanzia del leader del movimento 5 stelle. Era un bambino curioso e tranquillo, si divertiva a giocare con le macchine. Era pazzo delle Ferrari, gli piaceva andare in giro anche a Carnevale. Giravamo per ...

Luigi Di Maio - il piano per il governo : Conte premier e Savona... Clamorosa retromarcia : ... Conte presidente del Consiglio, Paolo Savona nel governo, ma con un'altra persona al ministero dell'Economia . un accrocchio che richiederebbe, oltre che l'assenso del carroccio , con il quale Di ...

Luigi Di Maio/ La mamma del leader M5s : “Per me è lo scarrafone più bello che ci sia” : La mamma di Luigi Di Maio, il leader del Movimento 5 stelle raccontato da colei che lo conosce come nessuno mai: “Curioso e comunicatore fin da bambino…”.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 19:04:00 GMT)

5 consigli per Luigi Di Maio : Cosa pensano gli elettori 5 Stelle su questa fase di stallo politico in cui il leader, ino, del M5S viene sopraffatto da Matteo Salvini

Voto anticipato - lo tsunami dei sondaggi : Matteo Salvini gode - Luigi Di Maio travolto : Uno tsunami sulle elezioni balneari. I sondaggisti sono unanimi: di fronte all'ipotesi di Voto il 29 luglio 5 agosto, è da mettere in preventivo un aumento dell'astensionismo del 10%, e svantaggi ...