L' Uefa decide su Buffon | in arrivo almeno tre giornate di squalifica

Malagò : 'Sanzioni per la Roma? Decide l' Uefa - ma rischiano di essere molto pesanti' : Ognuno fa il suo mestiere e io sono un funzionario pubblico a nome dello sport italiano - ha concluso Malagò - l'Uefa deve fare le sue valutazioni, ma è chiaro che se si aspetta o può pesare l'...

MILAN DALL'Uefa PER IL SETTLEMENT AGREEMENT / Le speranze e i punti critici : si decide il futuro rossonero? : MILAN, dall’Uefa per il SETTLEMENT AGREEMENT: oggi si decide il futuro del club rossonero. Alle ore 11:00 l'incontro fra i rossoneri e la federazione, per capire le sanzioni stabilite(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 11:22:00 GMT)