Luca Parmitano primo italiano a comandare la Stazione spaziale internazionale

Spazio - Luca Parmitano sarà il primo comandante italiano della Iss : Spazio, Luca Parmitano sarà il primo comandante italiano della Iss Spazio, Luca Parmitano sarà il primo comandante italiano della Iss Continua a leggere L'articolo Spazio, Luca Parmitano sarà il primo comandante italiano della Iss proviene da NewsGo.

Spazio - l'astronauta Luca Parmitano sarà comandante dell'Iss : Milano , askanews, - Luca Parmitano, astronauta dell'Esa e ten. col. pilota sperimentatore dell'Aeronautica Militare, sarà il primo comandante italiano della Stazione Spaziale internazionale. Ne ...

L'astronauta Luca Parmitano sarà comandante della Stazione spaziale internazionale : Milano, 31 mag. , askanews, Luca Parmitano, astronauta dell'Esa e tenente colonnello pilota sperimentatore dell'Aeronautica Militare, sarà il primo comandante italiano della Stazione spaziale ...

L'astronauta italiano Luca Parmitano sarà comandante dell'ISS-2 : Milano, 31 mag. , askanews, - "Sono onorato che abbiano scelto me per questo ruolo - ha commentato L'astronauta - e allo stesso tempo affronto con umiltà questo compito".Luca Parmitano, primo italiano ...

L'astronauta italiano Luca Parmitano sarà comandante dell'ISS-2 : Milano, 31 mag. , askanews, 'Sono onorato che abbiano scelto me per questo ruolo ha commentato L'astronauta e allo stesso tempo affronto con umiltà questo compito'. Luca Parmitano, primo italiano ad ...

Spazio : l’astronauta Luca Parmitano al comando della Iss nella prossima missione : Quando l’astronauta italiano dell’Esa Luca Parmitano tornerà nello Spazio, il prossimo anno, sarà il comandante della Stazione Spaziale Internazionale nella seconda parte della sua missione. Ad annunciarlo è l’Agenzia Spaziale Europea. Luca è stato il primo degli astronauti dell’Esa selezionati nel 2009 per volare sulla Stazione Spaziale nel 2013 ed è rimasto in orbita per 166 giorni. Nel corso della sua missione ...

Spazio : l’astronauta Luca Parmitano al comando della Iss nella prossima missione : Quando l’astronauta italiano dell’Esa Luca Parmitano tornerà nello Spazio, il prossimo anno, sarà il comandante della Stazione Spaziale Internazionale nella seconda parte della sua missione. Ad annunciarlo è l’Agenzia Spaziale Europea. Luca è stato il primo degli astronauti dell’Esa selezionati nel 2009 per volare sulla Stazione Spaziale nel 2013 ed è rimasto in orbita per 166 giorni. Nel corso della sua missione ...

L'astronauta italiano Luca Parmitano sarà comandante della ISS : Milano, 31 mag. , askanews, - Luca Parmitano, astronauta dell'Esa e ten. col. pilota sperimentatore dell'Aeronautica Militare, sarà il primo comandante italiano della Stazione Spaziale internazionale ...

Luca Parmitano sarà il primo astronauta italiano con il ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale : L’astronauta Luca Parmitano sarà il primo comandante italiano nella storia della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Lo ha annunciato giovedì l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), confermando il ritorno di Parmitano per una seconda missione sulla base orbitale, dopo quella del 2013 durata The post Luca Parmitano sarà il primo astronauta italiano con il ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale appeared first on Il Post.

Luca Parmitano : "Anche gli astronauti hanno paura" | LA VIDEOINTERVISTA : Luca Parmitano, classe 1976, siciliano - di Paternò - professione astronauta. Ma non chiamatelo "supereroe". Lo abbiamo incontrato a Roma, in occasione di un incontro con il pubblico per la riedizione del suo...

L’astronauta Luca Parmitano ospite di “Radio2 Social Club” : Venerdì 18 maggio, ospite di Luca Barbarossa e Andrea Perroni a ‘Radio2 Social Club’, Luca Parmitano. Astronauta ESA, Parmitano è da un anno in giro per il mondo tra Houston, Mosca e Colonia, per completare il suo addestramento in vista della nuova missione che lo vedrà sulla Stazione Spaziale Internazionale dalla metà del 2019. Tra una pausa e l’altra, ha deciso di trovare i tempo per passare dall’unico club di musica live della radiofonia ...

Luca Parmitano : "Quando c'è di mezzo lo Spazio - tutto può cambiare" : Abbiamo intervistato Luca Parmitano durante l'addestramento che l'anno prossimo lo riporterà sulla Stazione Spaziale Internazionale