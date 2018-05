Lorenzo Fontana | chi è il nuovo ministro per Famiglia e Disabilità

Lorenzo Fontana alla Famiglia : ex vicesindaco di Verona - è lo stratega di Salvini : ... con l'elezione di Federico Sboarina a primo cittadino di Verona , è stato nominato vicesindaco , con le deleghe alle politiche per la casa, relazioni internazionali, fondi Ue, veronesi nel mondo, ...

Lorenzo Fontana alla Famiglia : ex vicesindaco di Verona - è lo stratega di Salvini : ... con l'elezione di Federico Sboarina a primo cittadino di Verona , è stato nominato vicesindaco , con le deleghe alle politiche per la casa, relazioni internazionali, fondi Ue, veronesi nel mondo, ...

Lorenzo Fontana ministro della Disabilità il leghista che combatte la 'deriva nichilista' della società : In un'intervista a Vita diceva: 'La politica deve occuparsi della famiglia, non possiamo perdere altro tempo. I figli sono l'investimento del futuro. Ogni anno è come se perdessimo una città delle ...