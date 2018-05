Lorenzo a Domenicali | Sono un campione

: Il GP del Mugello non è ancora cominciato, macomincia a scaldare il circuito. In attesa delle prime prove libere del weekend a parlare è lo spagnolo della Ducati, uno dei protagonisti ...

: Attualmente sembra molto difficile che lo spagnolo possa rinnovare con la Rossa, come ammette anche ai microfoni di Sky Sport Claudio: ' Lorenzo è un grande pilota che non èa ...

: Claudio, ad, fa il punto della situazione su Jorgee quello che sembra ormai il suo imminente addio allaManca poco più di una settimana al Gp d’Italia. I piloti dellasi godono un po’ di relax prima di affrontare l’importante gara del Mugello, dove gli italiani vorranno sicuramente far bene. A far chiacchiere intanto è ancora la delicata situazione di Jorgein. Il ...

: La storia trae la Ducati è giunta ai titoli di coda? Sembrerebbe di sì. A lasciar intendere che il 5 volte campione del mondo, attualmente in sella alla GP18 in, andrà via è stato l’amministratore delegato di Borgo Panigale, presente a Bologna all’inaugurazione del secondo “Scrambler Ducati Food Factory”. “è unche non è riuscito a trarre il meglio dalla ...