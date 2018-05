Londra | da terra d' opportunità a città sessista

Caldo record in Inghilterra : a Londra tutti nei parchi con le creme solari : Maggio insolito con un Caldo record in Inghilterra. Insolito bel tempo, vestiario ai minimi termini e crema solare a gogò a Londra e in buona parte della Gran Bretagna, con temperature che in questi ...

Sangue in Inghilterra : due giovani uccisi a Londra e Liverpool : In Inghilterra, nel giro di poche ore, si sono consumate due morti violente, che hanno coinvolto due ragazzi, rispettivamente di 20 e 17 anni.A Liverpool, un giovane è morto dopo essere stato accoltellato, alle quattro di ieri notte. Quando i paramedici e le forze dell'ordine hanno ricevuto la chiamata che li informava della presenza di un ragazzo ferito al centro di Liverpool, in Hannover Street, sono intervenuti immediatamente. Il ventenne è ...

Dall’Inghilterra : Antonio Conte dice sì al Napoli. Sarri vola a Londra : Antonio Conte- Secondo quanto riportato dai colleghi inglesi di “Mirror”, Antonio Conte sarebbe pronto a far ritorno in Italia, sponda Napoli. Una notizia clamorosa, che se confermata, avrebbe del clamoroso. Come riporta il quotidiano inglese, tra Conte e Sarri ci potrebbe essere un avvicendamento di panchine. Conte, dal canto suo, ha più volte evidenziato il suo desiderio di far ritorno in Italia. La Juve resta alla finestra, Agnelli ...

Tragedia alla Maratona di Londra : morto Matt Campbell - collassato a terra. Inutili i soccorsi : Una triste notizia arriva dal mondo del running: purtroppo un ragazzo è morto dopo aver disputato la Maratona di Londra che si è svolta ieri nella capitale britannica. Matt Campbell è infatti collassato a pochi chilometri dal traguardo, è stato prontamente soccorso e portato in ospedale ma purtroppo è deceduto poche ore dopo. Il 29enne, chef originario del nordovest dell’Inghilterra, è crollato a terra attorno al 36esimo chilometro. Il ...

Gibilterra e Brexit - il territorio d'Oltremare fa litigare Londra e Madrid : ...Linea de la Concepcion - dall'altro lato della barriera attraversata quotidianamente da 7mila spagnoli per recarsi al lavoro nella Rocca - la città spagnola più colpita dai contraccolpi sull'economia,...

Mosca. Perquisizione a un Airbus Aeroflot atterrato a Londra : Giallo internazionale. Ci sarebbe stata una Perquisizione ad un Airbus Aeroflot atterrato a Londra. L’irruzione della polizia britannica sarebbe avvenuta

Australia-Europa in 17 ore : atterrato a Londra il primo volo di linea senza scali : 'Oggi avevamo gli occhi del mondo puntati su di noi. Grazie per essere stati parte di qualcosa di così magico e speciale', ha aggiunto rivolgendosi ai passeggeri, come riporta il Guardian. Una 'rotta ...