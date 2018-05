Lombardia | Gelmini Fi | contrasto a povertà prioritario per Regione

Lombardia : Gelmini - giusta e condivisibile iniziativa Rizzoli su riders : Milano, 18 mag. (AdnKronos) - "condivisibile e giusta l’iniziativa della Regione Lombardia che con l’assessore Rizzoli ha deciso di impegnarsi per tutelare i giovani lavoratori delle piattaforme web: i riders (fattorini) che a migliaia, ogni giorno, a Milano come in molte città italiane, consegnano