Lo sblocco facciale di OnePlus 6 ingannato da una foto

(Di giovedì 31 maggio 2018) (: Lorenzo Longhitano) Una delle caratteristiche più pubblicizzate dasui suoi smartphone è il sistema di riconoscimentoche sblocca il dispositivo e permette un accesso ai dati tra i più veloci sul mercato. Per quanto rapido però il sistema non è a prova di frode: a ricordarlo ci ha pensato un utente su Twitter che ha pubblicato sulla piattaforma un video dove riesce a ingannare i sistemi di difesa di6 con una semplicedel proprietario. I printed my face to unlock my6 for the lulz… it worked ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/rAVMq8JKBr — rik (@rikvduijn) 29 maggio 2018 In effetti, per quanto i produttori del mondo Android possano aggiungere livelli di complessità ai loro algoritmi a livello software, quel che manca al momento ai loro dispositivi rispetto alla soluzione in campo su iPhone X è la possibilità di registrare e comparare le ...