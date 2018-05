LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : giovedì 31 maggio. Tutti i risultati. Fabio Fognini vola al terzo turno - out Thomas Fabbiano. Rafael Nadal passeggia : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata del Roland Garros (giovedì 31 maggio). Tanti gli incontri validi per il tabellone maschile e femminile e le emozioni non mancheranno di certo. A dare inizio alle danze, sul Philippe Chatrier, sarà il n.4 del mondo Marin Clic che sfiderà il giocatore proveniente dalla qualificazioni Hubert Hurkacz. Per il croato un impegno non proibitivo, sulla carta, tenendo conto dei miglioramenti ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : giovedì 31 maggio. Tutti i risultati. Fabio Fognini vola al terzo turno - Sharapova al terzo turno : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta giornata del Roland Garros 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 11.00 . ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : giovedì 31 maggio. Tutti i risultati. Fabio Fognini vola al terzo turno - Sharapova al terzo turno : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata del Roland Garros (giovedì 31 maggio). Tanti gli incontri validi per il tabellone maschile e femminile e le emozioni non mancheranno di certo. A dare inizio alle danze, sul Philippe Chatrier, sarà il n.4 del mondo Marin Clic che sfiderà il giocatore proveniente dalla qualificazioni Hubert Hurkacz. Per il croato un impegno non proibitivo, sulla carta, tenendo conto dei miglioramenti ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : giovedì 31 maggio. Tutti i risultati. Fabio Fognini vola al terzo turno - Fabbiano in vantaggio su Coric : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata del Roland Garros (giovedì 31 maggio). Tanti gli incontri validi per il tabellone maschile e femminile e le emozioni non mancheranno di certo. A dare inizio alle danze, sul Philippe Chatrier, sarà il n.4 del mondo Marin Clic che sfiderà il giocatore proveniente dalla qualificazioni Hubert Hurkacz. Per il croato un impegno non proibitivo, sulla carta, tenendo conto dei miglioramenti ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : giovedì 31 maggio. Tutti i risultati. Fabio Fognini vola al terzo turno - avanza Garbine Muguruza : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata del Roland Garros (giovedì 31 maggio). Tanti gli incontri validi per il tabellone maschile e femminile e le emozioni non mancheranno di certo. A dare inizio alle danze, sul Philippe Chatrier, sarà il n.4 del mondo Marin Clic che sfiderà il giocatore proveniente dalla qualificazioni Hubert Hurkacz. Per il croato un impegno non proibitivo, sulla carta, tenendo conto dei miglioramenti ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : giovedì 31 maggio. Tutti i risultati. Fognini domina e conduce due set contro Ymer - Cilic in scioltezza : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata del Roland Garros (giovedì 31 maggio). Tanti gli incontri validi per il tabellone maschile e femminile e le emozioni non mancheranno di certo. A dare inizio alle danze, sul Philippe Chatrier, sarà il n.4 del mondo Marin Clic che sfiderà il giocatore proveniente dalla qualificazioni Hubert Hurkacz. Per il croato un impegno non proibitivo, sulla carta, tenendo conto dei miglioramenti ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : giovedì 31 maggio. Tutti i risultati. Fognini in campo contro Ymer : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata del Roland Garros (giovedì 31 maggio). Tanti gli incontri validi per il tabellone maschile e femminile e le emozioni non mancheranno di certo. A dare inizio alle danze, sul Philippe Chatrier, sarà il n.4 del mondo Marin Clic che sfiderà il giocatore proveniente dalla qualificazioni Hubert Hurkacz. Per il croato un impegno non proibitivo, sulla carta, tenendo conto dei miglioramenti ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : giovedì 31 maggio. Tutti i risultati. Nadal torna in campo - Fognini guida la truppa italiana : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata del Roland Garros (giovedì 31 maggio). Tanti gli incontri validi per il tabellone maschile e femminile e le emozioni non mancheranno di certo. A dare inizio alle danze, sul Philippe Chatrier, sarà il n.4 del mondo Marin Clic che sfiderà il giocatore proveniente dalla qualificazioni Hubert Hurkacz. Per il croato un impegno non proibitivo, sulla carta, tenendo conto dei miglioramenti ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : mercoledì 30 maggio. Berrettini e Cecchinato al terzo turno - avanti anche Djokovic. Attesa per Giorgi : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta giornata del Roland Garros 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 11.00 . ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : mercoledì 30 maggio. Berrettini e Cecchinato al terzo turno - avanti anche Djokovic. Attesa per Giorgi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata del Roland Garros (mercoledì 30 maggio). Incominciano gli incontri di secondo turno e il piatto si preannuncia particolarmente ricco, anche in casa Italia: Marco Cecchinato se la dovrà vedere con l’argentino Marco Trugelliti, Matteo Berrettini sfiderà il lettone Ernests Gulbis, Camila Giorgi sfiderà la colombiana mariana Duque-Marino. Dando uno sguardo ai big, potremo ammirare ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : mercoledì 30 maggio. Cecchinato avanza - attesa per Djokovic e Giorgi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata del Roland Garros (mercoledì 30 maggio). Incominciano gli incontri di secondo turno e il piatto si preannuncia particolarmente ricco, anche in casa Italia: Marco Cecchinato se la dovrà vedere con l’argentino Marco Trugelliti, Matteo Berrettini sfiderà il lettone Ernests Gulbis, Camila Giorgi sfiderà la colombiana mariana Duque-Marino. Dando uno sguardo ai big, potremo ammirare ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : mercoledì 30 maggio. Tutti i risultati. L’Italia punta su Giorgi e Cecchinato - tocca a Djokovic e Zverev : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata del Roland Garros (mercoledì 30 maggio). Incominciano gli incontri di secondo turno e il piatto si preannuncia particolarmente ricco, anche in casa Italia: Marco Cecchinato se la dovrà vedere con l’argentino Marco Trugelliti, Matteo Berrettini sfiderà il lettone Ernests Gulbis, Camila Giorgi sfiderà la colombiana mariana Duque-Marino. Dando uno sguardo ai big, potremo ammirare ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : martedì 29 maggio. Vince Fognini. Bolelli lotta al tie-break ma si arrende a Nadal! In campo anche Fognini. Avanti anche Fabbiano - fuori Lorenzi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata del Roland Garros 2018 (martedì 29 maggio). Oggi si completano i match di primo turno del tabellone maschile e femminile. Si ripartirà dalle partite sospese ieri sera per pioggia, con Simone Bolelli contro Rafa Nadal e Thomas Fabbiano con l’australiano Matthew Ebden. Giornata importante per i colori azzurri anche per l’esordio di Paolo Lorenzi, che sfiderà il sudafricano Kevin ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : martedì 29 maggio. Tutti i risultati. Fabio Fognini all’esordio - torna in campo Serena Williams : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata del Roland Garros 2018 (martedì 29 maggio). Oggi si completano i match di primo turno del tabellone maschile e femminile. Si ripartirà dalle partite sospese ieri sera per pioggia, con Simone Bolelli contro Rafa Nadal e Thomas Fabbiano con l’australiano Matthew Ebden. Giornata importante per i colori azzurri anche per l’esordio di Paolo Lorenzi, che sfiderà il sudafricano Kevin ...