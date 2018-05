L’Italia ha un governo Speriamo che duri

Governo - la stampa tedesca : “Probabile uscita delL’Italia dall’euro”. Ex ministro Fischer : “Crisi peggiore di quella greca” : “Non dovremmo salvare l’Italia”. E’ il titolo di un nuovo editoriale apparso su Die Zeit che, al di là delle opinioni che contiene, rende bene l’idea su un fatto: in Germania l’ipotesi che il nostro Paese possa rivivere la stessa situazione della Grecia è ormai all’ordine del giorno e viene considerata una reale probabilità. Come viene definita “Probabile” anche un’uscita dell’Italia dall’Euro: parola di Hans-Werner Sinn. Il noto economista ...

Governo - le parole di Oettinger non sono una svista. Ma L’Italia non è (ancora) la Grecia : Quando nel 2012 lanciai il primo rudimentale appello contro il rischio di “finanziarizzazione della democrazia”, ero già consapevole che un giorno taluni rappresentanti della leadership europea si sarebbero sentiti in diritto di reputare accettabile che le popolazioni dovessero sostanzialmente sottomettersi al volere dei mercati, e che qualsiasi scelta elettorale alternativa è destinata ad essere punita con l’innalzamento dello spread. È ...

Governo - media Usa temono per l’euro. Nyt : “Prospettiva di uscita delL’Italia più pericolosa di crisi greca e Brexit” : “L’incertezza dell’Italia spinge l’euro in primo piano, l’ultimo posto che l’Europa vuole”. E ancora: “L’Italia scatena il timore globale di una nuova crisi dell’euro“. I titoli del New York Times e del Wall Street Journal danno l’idea di come i media statunitensi vedano la crisi politica del nostro Paese, che occupa l’apertura dei loro siti. Le elezioni anticipate “sarebbero un brutto ...

Governo : umiliata - sfottuta e senza più voce. Ora abbiamo paura per L’Italia : Sono giorni di inquietudine profonda. Non importa che si stia dalla parte dei 5 stelle e della Lega oppure di Sergio Mattarella. Ti svegli la mattina con un malessere profondo, di quelli che stanno in fondo ai pensieri, sempre pronti a emergere. Non era forse mai successo. Non negli ultimi anni, almeno. Siamo preoccupati per l’Italia. Soffriamo nel vederla così avvilita. Schiacciata dai difetti che non riusciamo a correggere e che altre ...

Governo - Visco : “Il destino delL’Italia è quello dell’Europa. Nessuna scorciatoia per ridurre il debito pubblico” : “Il destino dell’Italia è quello dell’Europa“, il cui sviluppo “determina il nostro e allo stesso tempo ne dipende”. Lo dice il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco nel suo intervento all’Assemblea annuale, sottolineando che “è importante che la voce dell’Italia sia autorevole nei contesti dove si deciderà il futuro dell’Unione europea” e ricordando che nei prossimi mesi sono in ballo decisioni di ...

Governo - Mario Cottarelli : “Sbagliato non dare fiducia a mio fratello - vuole fare bene delL’Italia” : “Ricordo mio fratello, soprattutto, quando eravamo bambini. Quando mi proteggeva”. A parlare è il fratello minore di Carlo Cottarelli, Mario. “Ho appreso la notizia dell’incarico di Governo a mio fratello con entusiasmo. Poi, però è subentrata la preoccupazione, perché ci sono forti pregiudizi nei confronti dei governi tecnici. Ma sarebbe sbagliato non dare la fiducia a Carlo, perché il suo mandato avrà breve durata e ...

Governo - Cazzola a Sapelli : “Sono un uomo felice”. La replica : “Avete governato negli ultimi anni e distrutto L’Italia” : “Stasera sono un uomo felice.”. Così a Non è L’arena (La7) l’ex deputato del Pdl, Giuliano Cazzola, commenta l’ipotesi tramontata di un Governo M5s-Lega, dopo aver espresso iperbolicamente propositi di suicidio a L’Aria che Tira. E aggiunge: “Io sono tendenzialmente entusiasta. Ho messo fuori un cartello con la scritta: ‘Viva Sergio Mattarella. Mattarella sei tutti noi. Mattarella facci ...

Governo - i titoli dei media internazionali. Le Monde : “L’Italia sprofonda nel caos”. SZ : “Tempi più drammatici da 30 anni” : “L’Italia sprofonda nel caos politico“, secondo il francese Le Monde. Per la Sueddeutsche Zeitung, il Paese vive i “tempi più drammatici da 30 anni”. E ora a Roma si guarda a “Mister Forbici” Carlo Cottarelli. La crisi italiana è in prima pagina su tutti i principali media internazionali. GERMANIA, SZ: “TEMPI drammatici” – In Germania la situazione dell’Italia è al centro ...

Moody’s avverte L’Italia : «Rischio declassamento». Pesano il contratto di governo e lo stallo sulle riforme : L’agenzia americana di rating annuncia l’avvio delle procedure per un possibile downgrade dell’Italia, messa sotto osservazione per i dubbi sulla sostenibilità del contratto di governo sottoscritto da Lega e M5S. «Il contratto di Lega e Movimento 5 Stelle include potenziali costose misure su tasse e spesa, senza una chiara proposta su come finanziarle» afferma la nota di Moody’s secondo cui non sarebbero sufficienti i correttivi inseriti nel ...

Governo - L’Italia torna nel mirino come “fonte di rischio sistemico”. E il termometro sono ancora le banche : “Il prossimo big short? E’ sull’Italia”. Una battuta, ma neanche tanto: basta guardare l’andamento dello spread e quello dei titoli del settore bancario per rendersi conto che la “benevola neutralità” con cui i mercati hanno guardato all’Italia nel lungo periodo post-elettorale è finita. Lo spread è balzato oltre quota 200 (è arrivato anche a 216 punti per poi assestarsi intorno a 204), ai massimi degli ultimi quattro anni, e – ciò che più ...

Governo - Der Spiegel attacca L’Italia e Mario Draghi (Bce) : “Scrocconi” : Il settimanale tedesco Der Spiegel si occupa dell’Italia e nella sua edizione online – in un articolo correalato a un servizio sugli sviluppi della politica – accusa il paese di voler “scroccare” dal resto dei partner Ue. Non si tratta di un paese povero, scrive Jan Fleischauernel nel suo commento al piano del futuro Governo. “Come si dovrebbe definire il comportamento di una nazione che prima chiede qualcosa per ...

Governo - quando Savona diceva : “Io europeista - ma senza riforme di istituzioni l’euro sarà un cappio per L’Italia” : “Il mio europeismo è forte, ma senza riforme della politica monetaria e delle istituzioni, la moneta unica sarà un cappio al collo intorno al quale non avremo più la mano per controllare lo scivolamento del nodo”. Sono le parole di Paolo Savona, economista e già ministro dell’Industria nel Governo Ciampi, durante il programma “Sfida europea” andato in onda quattro anni fa sul canale della Treccani. Già nel 2014 ...

Governo - Bce : “Continuare a rispettare regole europee è nell’interesse delL’Italia. Aumento dei tassi sui Btp preoccupa” : Il giorno dopo il conferimento a Giuseppe Conte dell’incarico per formare il nuovo Governo, la Banca centrale europea nel rapporto sulla stabilità finanziaria ricorda che i Paesi altamente indebitati sono “più vulnerabili a una potenziale normalizzazione dei tassi di interesse e/o un possibile peggioramento delle condizioni economiche”. E il vicepresidente uscente Vitor Constancio, commentando l’impennata dei tassi dei ...