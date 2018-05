L' Italia a rischio Weimar

Nel mondo oltre 1 miliardo di bambini in povertà e in guerra. Niger paese più a rischio - Italia ottava : Il rapporto sull'infanzia: la povertà uccide 15mila minori al giorno, diritto all'educazione negato per 27 milioni di bambini. Forti le discriminazioni di genere, cresce il fenomeno delle spose ...

Scure di Moody's anche sulle banche Italiane : a rischio downgrade : Teleborsa, - Una dozzina di banche italiane sotto lente per downgrade. Moody's mette sotto osservazione per un possibile "downgrade" 12 banche italiane a seguito della possibile revisione del rating ...

Ocse : Italia - rischio effetti incertezza politica su crescita : Insomma, i principali indicatori economici suggeriscono che "l'economia potrebbe avere perso il suo slancio". Limata stima Pil Italia, +1,4% in 2018 e +1,1% in 2019 In Italia la crescita è prevista ...

Previsioni Meteo - Mediterraneo troppo caldo : aumenta il rischio tornado in Italia : Previsioni Meteo – Sembrano ormai un lontano ricordo i tempi in cui l’estate Italiana trascorreva tranquillamente, con qualche azione calda e isolati temporali, ma senza episodi estremi. Parliamo degli anni 80-90, quando l’Anticiclone delle Azzorre presente nei mesi estivi era la roccaforte del Mediterraneo. Negli ultimi anni, tuttavia, a causa dei cambiamenti climatici, siamo stati tutti testimoni di una crescita esponenziale di fenomeni ...

Perché il rischio-Italia a breve si è impennato in poche ore : Lo spread, certo! Ma ancora di più è utile guardare al rendimento dei titoli di Stato italiani. Ebbene: qui va concretizzandosi una cosa importante. Cosa? Il tasso delle scadenze più...

Visco : “La fiducia nell’Italia è grande - sulla ripresa globale pesa il rischio debito” : «La fiducia nella forza del nostro paese, al di là di meschine e squilibrate valutazioni, è grande, sul piano economico e su quello civile». Ad affermarlo è il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, che, nelle sue “Considerazioni finali” della relazione annuale si riferisce ad alcuni articoli contro l’Italia comparsi in questi giorni sul...

Maltempo - raccolti a rischio in tutta Italia a causa delle piogge - : Lo rivela l'ultimo monitoraggio della Coldiretti secondo cui le condizioni climatiche potrebbero aumentare i danni all'agricoltura, che dall'inizio dell'anno ammontano già a 400 milioni di euro

Governo M5s-Lega - diretta – Conte ha rimesso il mandato. Mattarella : “Non ho ostacolato il governo - l’ho agevolato. Ma prospettiva di uscire da euro mette a rischio i risparmi degli Italiani” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha rimesso il mandato ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E’ il fallimento del capo di un possibile governo sostenuto da M5s e Lega. E’ l’esito dello scontro istituzionale senza precedenti tra il capo dello Stato e i due partiti che si è consumato quasi esclusivamente su un nome, quello di Paolo Savona, l’economista indicato dalla Lega per il ruolo di ...

Anche i servizi tedeschi contro l'Italia : a rischio collaborazione 007 : La creazione del (possibile) governo di Giuseppe Conte sta generando non poche preoccupazioni dalle parti di Berlino. Timori che la stampa tedesca ha trasformato in insulti contro il Belpaese, definendo il premier incaricato Arlecchino, Di Maio e Salvini un duo di dottor Colera e dottor Peste, e i cittadini italiani come "scrocconi aggressivi". Ma, a quanto riferisce il Frankfurter Algemeine Zeitung, Anche a livello della Cancelleria si starebbe ...

I mercati non si fidano del futuro dell'Italia rischio mutui più cari : Le turbolenze politiche dell'Italia si sono già fatte sentire sui mercati finanziari con perdite miliardarie. Ma questi effetti non sono ancora percepiti dalle famiglie. Segni meno in Borsa colpiscono tutto sommato pochi investitori e le perdite possono sempre essere recuperate se il clima dovesse cambiare. Ci sono però anche altre conseguenze legate alla sfiducia dei mercati finanziari che non si sono ancora verificate ma che potrebbero ...