L’industria manifatturiera si svuota nel terziario A scapito della produttività

(Di giovedì 31 maggio 2018) di Riccardo Pariboni e Pasquale Tridico*, Università Roma Tre Negli ultimi quattro decenni, molte economie avanzate hanno subito cambiamenti significativi nelle loro strutture produttive e nelle loro strategie industriali. Mentre il periodo di espansione dopo la Seconda guerra mondiale – qualificato da alcuni studiosi come “l’età dell’oro del capitalismo” – videgiocare un ruolo predominante, negli ultimi quaranta anni si è messo in moto un processo di profonda mutazione. Assistiamo, infatti, ad un costante caloquota dei lavoratori impiegati nella industriae ad una decisa transizione verso il settore dei servizi. Figura 1: Quota di occupazione nella manifattura sul totale dell’occupazione 1970-2012. Fonte: EU KLEMS e OCSE Questo cambiamento strutturale è stato spesso raccontato come una naturale ...