L' idea Di Maio | un altro ministero per Savona | non convince Salvini Primi mal di pancia

Governo - ultima possibilità per M5s e Lega - Di Maio rilancia : ok a Savona - ma non al Mef - Salvini cauto : idea strana : Poi definisce "strana questa richiesta di spostamenti da un giorno all'altro, perché un ministro dell'Economia non sta simpatico alla Merkel o ai tedeschi. Valutiamo quanto possa essere utile agli ...

GOVERNO ULTIME NOTIZIE - DI MAIO : “HO UN'idea PER SAVONA”/ Attesa Colle-Cottarelli - Fraccaro consiglia Salvini : GOVERNO ULTIME NOTIZIE, diretta live: Cottarelli attende "maggioranza politica": Sergio Mattarella ci ripensa su Lega-M5s? Le possibili date per le elezioni e tutti gli scenari aperti(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 21:19:00 GMT)

Di Maio e Salvini da Barbara d'Urso : <br>"Mattarella ha bocciato l'idea - non il ministro" : Luigi Di Maio e Matteo Salvini, persa l'opportunità di andare al governo, stanno invadendo giornali e tv con le loro dichiarazioni contro il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i "poteri forti" dell'Europa. Oggi sono stati ospiti di Barbara d'Urso a "Pomeriggio Cinque", uno dopo l'altro a distanza di pochissimi minuti. Prima è toccato al leader del MoVimento 5 Stelle, poi a quello della Lega, ma i contenuti sono stati gli stessi ...

M5S-Lega - Di Maio : «Conte premier di un governo politico». Salvini : «No rischi. All’estero cambino idea» : Incontro al Quirinale per i leader di M5S e Lega. Per il ruolo di presidente del Consiglio Di Maio e Salvini hanno indicato il nome dell’avvocato civilista Giuseppe Conte, tecnico di area pentastellata. «Siamo pronti a far crescere l’Italia». Poi il monito all’Europa: «Nessun rischio, lasciateci lavorare». Fitch: con “contratto di governo” aumenta rischio-Paese. Il Colle prende tempo e convoca i presidenti di Camera e Senato...

Di Maio : il vero leader è il contratto. Ma Casaleggio : Luigi premier ideale : 'Non è una alleanza ma un contratto di governo su punti specifici e c'è da lavorare per almeno 5 anni con l'obiettivo di migliorare la vita degli italiani'. Così il leader del Movimento 5 Stelle , ...

Governo - Casaleggio rilancia : "Il premier ideale è Di Maio""Contratto? Molto soddisfatto" : "Il mio presidente del Consiglio ideale? E' Luigi Di Maio....". Questa la risposta di Davide Casaleggio al gazebo allestito dal Movimento 5 Stelle ad Ivrea per illustrare il contratto di Governo con la Lega. "Sono soddisfatto di quello che si sta facendo - ha aggiunto - in una situazione Segui su affaritaliani.it

Casaleggio : "Premier ideale? E' Di Maio" : 12.15 "Il mio presidente del Consiglio ideale? Luigi Di Maio...". Questa la battuta di Davide Casaleggio al gazebo allestito dal Movimento 5 Stelle ad Ivrea per illustrare il contratto di governo con la Lega. "Sono soddisfatto di quello che si sta facendo - ha aggiunto - in una situazione creata da altri partiti politici. E sono contento che gli iscritti abbiano dato il loro avallo tramite la piattaforma".

[Il retroscena] Di Maio cambia idea sul professore e il governo non parte. Salvini si arrabbia e lancia ultimatum : E invece nulla: non poteva diventare premier uno che difende i vitalizi - bandiera del Movimento - in quanto garanti della libertà di fare politica. E poi no, non sarebbe stato possibile spiegare ...

Salvini e Di Maio snobbano Roma : quell'idea dei vertici itineranti : Sbagliata, sbagliatissima, la scelta di snobbare Roma come sede istituzionale e di governo, traslocando a Milano per il vertice forse decisivo - tra M5S e Lega - per la stesura del contratto su cui ...

'Di Maio e Salvini - ammesso che abbiano un'idea...'. Feltri li spazza via : l'atroce profezia sulla loro fine : Quando la politica, pur già essendo un coacervo di egoismi e interessi personali, era una cosa apparentemente seria, allorché si trattava di assemblare una maggioranza composita, i partiti coinvolti ...

Governo M5S Lega - toto-premier e nomi ministri/ Salvini e Di Maio : idea staffetta - ma spunta Giulia Bongiorno : Governo M5S Lega, totonomi premier e ministri. Salvini e Di Maio: idea staffetta, ma spunta Giulia Bongiorno. Le ultime notizie sulla formazione dell'esecutivo: gli scenari(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 07:23:00 GMT)

Di Maio cambia idea : 'Nessun veto su Berlusconi' : cambia idea, Luigi Di Maio . Ma il risultato è lo stesso: nessun governo. ' Silvio Berlusconi è il meno responsabile di questo stallo politico', dice il capo politico del Movimento 5stelle, Luigi Di ...