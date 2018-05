Licenziata per un post su Facebook | ' Mi sono rotta di questo posto di ma'

Licenziata per un post su Facebook - per la Cassazione è giusta causa : La donna si era sfogata con messaggi fortemente critici sull'azienda dopo una nuova modifica agli incarichi che le venivano assegnati. Il post però era stato letto dall'amministratore che l'aveva Licenziata. Per i giudici è una giusta causa in quanto le frasi diffamatorie hanno rotto il vincolo fiduciario con l'azienda.Continua a leggere

Roma - bidella Licenziata per denuncia contro maestra violenta : "Cerco lavoro" : Roma, bidella licenziata per denuncia contro maestra violenta: "Cerco lavoro" A Pomeriggio Cinque l'appello per aiutare Barbara Nasso disoccupata dopo aver segnalato gli abusi di un'insegnante.

Roma - bidella Licenziata per aver denunciato una maestra violenta : Perdere il lavoro per aver fatto il proprio dovere: è quanto successo a Barbara Nasso , ex bidella di una scuola materna di Roma . La donna è disoccupata dal 2015 dopo aver registrato e denunciato, ...

Milano - reintegrata la dipendente Licenziata al Piccolo Cottolengo perchè malata di tumore : Per la donna è stato trovato una apposita occupazione che le permetterà di continuare a lavorare, preservando le sue condizioni di salute

Licenziata perché ha un tumore - annuncio a sorpresa in tv : 'Pina è stata riassunta' : 'Ho fatto 49 cicli di chemio, poi sono tornata a lavoro, ma mi hanno lasciato a casa perché ho fatto ricorso all' Asl per ribadire i miei diritti'. Sono le parole di Pina, l'ausiliaria socio-...

Che ne è stato di Fatima - Licenziata perchè nera : Lascia Senigallia e fa le valigie per Firenze Fatima Sy, la donna di origini senegalesi che ha raccontato nei giorni scorsi di aver perso il posto in una casa di riposo per anziani per colpa del colore della sua pelle. Secondo quanto riferisce La Repubblica, la donna, 40 anni, sarà nel capoluogo toscano la prossima settimana per svolgere un periodo di prova in una struttura per anziani. Ad annunciarlo l'imprenditore Massimo Mattei ...

Milano - Licenziata perché ha tumore : Piccolo Cottolengo crea posizione ad hoc : Milano, licenziata perché ha tumore: Piccolo Cottolengo crea posizione ad hoc Il direttore dell’Istituto: “Daremo presto una comunicazione alla signora”. La donna pochi giorni fa aveva denunciato di essere stata mandata via a causa della malattia Continua a leggere

Licenziata perché ha un tumore : Piccolo Cottolengo crea posizione ad hoc : "Con il supporto della Provincia Religiosa di cui facciamo parte, proporremo una posizione creata appositamente per lei in Milano e di questo daremo comunicazione alla signora al più presto". Lo ...

Senigallia : Licenziata perché nera - Fatima riceve offerta di lavoro da imprenditore di Firenze : Ha un lieto fine la vicenda di Fatima Sy , la senegalese che ieri ha denunciato di non essere stata confermata nel posto di lavoro in una casa di riposo a Senigallia , Ancona, perché nera: un ...

Senigallia - senegalese Licenziata perché nera. L'offerta di un imprenditore di Firenze : "Lavori da me" : La proposta, in un post su Facebook, di Massimo Mattei, imprenditore di Firenze impegnato nel settore dell'assistenza agli anziani ma anche ex assessore...