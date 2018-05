L' Europarlamento ha chiesto chiarimenti sui rimborsi spesa di Lega e Front National

agi

(Di giovedì 31 maggio 2018) Il Parlamento Europeo hasuispese del gruppo dell'Europa delle Nazioni e delle Libertà, di cui fa parte ladi Matteo Salvini. Nel mirino 427.000 euro di fondi utilizzati per spese come bottiglie di champagne da 80 euro, cene da 400 euro a testa e regali di Natale particolarmente costosi per i propri dipendenti. L’non esclude di chiedere la restituzione dei soldi L'Ufficio di presidenza dell', in una riunione a Strasburgo nella serata di lunedì - come anticipato lo stesso giorno dall’Agi - ha fatto sapere che non procederà aifino a quando non sarà fatta piena luce. Una portavoce dell', Marjory Van Den Broeke, aveva spiegato che si tratta di “risorse direttamente gestite dal gruppo. C'è stato un rapporto ...