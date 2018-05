Lega Pro | basta con club non meritori

Ministri governo M5s-Lega - ecco la probabile lista - : La possibile squadra dell'esecutivo giallo-verde, con premier il professore Giuseppe Conte, vede Giovanni Tria come ministro dell'Economia, mentre Paolo Savona è stato spostato agli Affari europei. Confermati Di Maio e Salvini come vice di Conte , LA DIRETTA ,

La probabile squadra di governo M5s-Lega : L'economista Paolo Savona resta nella squadra del governo M5s-Lega ma andrà a guidare il dicastero delle Politiche europee -

MELegaTTI FALLITA/ Si punta a salvaguardarne il valore : esercizio provvisorio o affitto di un ramo d'azienda? : MELEGATTI FALLITA, faida in famiglia. La figlia dello storico presidente, Silvia Ronca, si scaglia contro la seconda moglie del padre: “Sei stata tu a distruggere l'azienda"(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 18:48:00 GMT)

Paolo Savona - dopo il secco 'no' la svolta : pronto ad un altro ministero - nasce il governo M5s-Lega? : Successivamente, al termine di frenetiche trattative, il cambio di rotta un po' a sorpresa: Savona avrebbe accettato un ruolo differente nel governo, dove all'Economia planerebbe Giovanni Tria . Per ...

Fabrizio Corona stuzzica il suo avvocato/ "Non capisce un caz.. i miei problemi Legali li risolvo da solo" : Fabrizio Corona, nuova udienza civile per l'ex re dei paparazzi e ritorno in aula. Parole ironiche nei confronti di uno dei suoi avvocati in attesa dell'udienza del 5 giugno.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 15:31:00 GMT)

Colpo di scena al processo Materazzo : i Legali di Luca lasciano l'incarico : Colpo di scena in aula, nel corso del processo sull'omicidio di Vittorio Materazzo. Sono stati i penalisti Gaetano e Maria Luigia Inserra a ufficializzare la scelta di lasciare l'incarico di fronte a ...

Sinistra - prove di unità. Da Leu lettera al Pd. E una deLegazione andrà alla manifestazione dem pro Mattarella : ROMA - Tra 12 settimane , a settembre, o 24 settimane , a dicembre, . Qualunque sia il tempo prima di tornare alle urne, il Pd deve decidere come presentarsi. Matteo Renzi, l'ex segretario, lancia con ...

Weinstein incriminato per stupro a New York. Il Legale : "Si difenderà" - : Il produttore cinematografico - che si era consegnato venerdì - viene portato "un passo più avanti nel confronto con le sue responsabilità", ha detto il procuratore distrettuale di Manhattan. L'...

Indietro tutta. Cottarelli in stand by - si riprova il governo Conte. M5s a Lega : 'Con Savona - ma non all'Economia' : Torna l'ipotesi di un esecutivo politico Lega-M5s. Tutto ruota ancora intorno al nome dell'economista anti-euro, bocciato dal Quirinale domenica sera. Il capo politico 5 Stelle al leader leghista: ...

Di Maio : pronti a ripartire ma ora dipende dalla Lega : ... oltre al professor Savona aggiungiamo un'altra personache va a ricoprire per stessa caratura e levatura il ruolo di ministro dell'Economia. È una proposta che viene da tanti cittadini. Su questo noi ...

SAVONA NEL GOVERNO Lega-M5S MA NON ALL’ECONOMIA/ Video - la proposta di Di Maio ‘inguaia’ Salvini : SAVONA: "impossibile default del debito pubblico italiano", le parole del candidato ministro all'Economia del GOVERNO M5s-Lega 'stoppato' da Mattarella. Di Maio "nella squadra ma non al Mef"(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 19:06:00 GMT)

Progetto Polizia-Miur per la cultura della Legalità : Diffondere tra i ragazzi la cultura della legalità. E' l'obiettivo del Progetto della Polizia, in collaborazione con il ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, 'PretenDiamo legalità,...

Governo ultime notizie - Cottarelli “forse intesa politica”/ Giorgetti su accordo Lega-M5s “ci abbiamo provato” : Governo ultime notizie, diretta consultazioni Cottarelli oggi 30 maggio 2018: Sergio Mattarella ci ripensa su Lega-M5s? Le possibili date per le elezioni e tutti gli scenari aperti(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 14:30:00 GMT)