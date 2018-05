Lega e M5S | c’è l’accordo sul governo politico

ilsecoloxix

: La dignità di Pierluigi Ciocca che ha rifiutato il posto di Ministro dell’Economia del Governo Lega/M5S e l’arrogan… - CarloCalenda : La dignità di Pierluigi Ciocca che ha rifiutato il posto di Ministro dell’Economia del Governo Lega/M5S e l’arrogan… - riccardo_fra : Il #M5S vuole dare al Paese il Governo del Cambiamento chiesto dai cittadini. La proposta di @luigidimaio risolve l… - CarloCalenda : E nel mentre Bersani ancora lì a dire che non si può fare un Fronte contro i Lega e M5S perché non siamo sicuri che… -

(Di giovedì 31 maggio 2018) I partiti spostano Paolo Savona dall’Economia agli Affari europei. Moavero agli Esteri, conferme per i ruoli di Di Maio a Sviluppo economico e Lavoro e Salvini all’Interno. Il leader della: «Forse finalmente ci siamo». Cottarelli rimette il mandato al presidente della Repubblica: «La formazione di unè di gran lunga la migliore soluzione per il Paese anche per l’incertezza che deriverebbe da nuove elezioni»