Le versioni PS4 e Xbox One di Warhammer 40 | 000 | Inquisitor - Martyr subiscono un nuovo

Rainbow Six Siege : con Operazione Para Bellum saranno introdotti anche i miglioramenti per le versioni PS4 Pro e Xbox One X : Ubisoft ha confermato che il popolare sParatutto multiplayer Rainbow Six: Siege godrà dei miglioramenti di PS4 Pro e Xbox One X (finalmente!) con l'imminente aggiornamento Operazione Para Bellum già provato in anteprima per voi. Come riporta WCCFTech, Ubisoft ha annunciato che i miglioramenti del gioco con il prossimo aggiornamento includeranno una risoluzione di 1728p su Xbox One X e 1440p su PS4 Pro.La risoluzione verrà ridimensionata ...

Annunciate le versioni remaster di Yakuza 3 - 4 e 5 per PS4 : La serie di Yakuza è cresciuta in popolarità in occidente grazie, soprattutto, alle sue uscite su PS4, ma così molti dei fan attuali hanno perso i capitoli precedenti della famosa saga.Mentre il primo gioco è già disponibile come Yakuza Kiwami e il secondo è in arrivo quest'estate (in occidente) come Yakuza Kiwami 2, molti si sono chiesti se i capitoli da tre a cinque sarebbero mai arrivati ​​sulla nuova console di ...

BattleZone Gold Edition : emergono i dettagli tecnici delle versioni PS4 Pro e Xbox One X : Quando BattleZone è stato rilasciato per la prima volta, il titolo Tank Combat è stato un fiore all'occhiello per VR su PC e PS4. Ora è stata lanciata una versione "non VR" del gioco chiamata BattleZone Gold Edition per PC, PS4 e Xbox One, con una versione per Nintendo Switch che verrà in seguito.Oggi, grazie a Wccftech, apprendiamo i dettagli tecnici di BattleZone Gold Edition per PS4 Pro e Xbox One X. Lo sviluppatore Rebellion ha confermato ...

Conan Exiles : spuntano i dettagli tecnici delle versioni PS4 Pro e Xbox One X : Conan Exiles, recentemente protagonista di un trailer incentrato sul mondo di gioco, sta per uscire da Steam Early Access e Xbox One Game Preview l'8 maggio; questo è anche il momento in cui il gioco di sopravvivenza online open world ambientato nel mondo creato da Robert Ervin Howard debutterà per la prima volta su PlayStation 4.Wccftech ha contattato Funcom per una rapida intervista pre-lancio con il direttore creativo Joel Bylos e ha ottenuto ...

God of War : due video ci mostrano le differenze tra le versioni PS4 e PS4 Pro : Come probabilmente saprete, God of War è stato già protagonista, nella giornata di oggi, della nostra approfondita recensione e in rete sono comparse le prime votazioni per la nuova avventura di Kratos.Ormai mancano pochi giorni all'arrivo dell'esclusiva PS4 che, ovviamente, approderà anche su PS4 Pro. Ma ci saranno differenze sostanziali tra le versione per la console standard e quella premium?A tal proposito risultano interessanti i primi ...

Outlast 2 : ecco un confronto tra le versioni Switch e PS4 : Outlast 2 è arrivato su Nintendo Switch la scorsa settimana, ed in un video di Digital Foundry riportato da Nintendoeverything possiamo vedere una comparativa tra le versioni PS4 e Switch del gioco.Per quanto riguarda la risoluzione, il gioco gira a 1008p (e non 1080p) in versione docked, mentre in modalità portatile Switch esegue il titolo a 720p. Il frame rate, invece, è settato a 30 FPS in entrambe le modalità.Per quanto riguarda la qualità ...

A Way Out : un video confronta le versioni PS4 Pro e Xbox One X : A Way Out è ormai disponibile per PC e console da qualche giorno e sulle nostre pagine è già comparsa la puntuale e approfondita recensione.Il titolo di Electronic Arts e Hazelight Studios ha visto la luce, in versione console, su PS4 e Xbox One, ma anche sulle macchine mid-gen di Sony e Microsoft, PS4 Pro e Xbox One X. Se siete curiosi di scoprire come si comporta il gioco su queste due piattaforme, può risultare interessante il filmato ...

Annunciate le versioni PS4 - Xbox One e PC di Mark of the Ninja Remastered : Klei Entertainment ha annunciato che il suo Mark of the Ninja Remastered approderà anche su PlayStation 4, Xbox One e PC, la notizia arriva in seguito all'annuncio del titolo per Nintendo Switch, condiviso in occasione dell'ultimo Nindies Showcase Spring 2018.Come riporta VG247.com, l'arrivo di Mark of the Ninja Remastered su PS4 segna il debutto del titolo di Klei Entertainment su una console PlayStation, per chi non lo sapesse, infatti, il ...