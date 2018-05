Le tariffe degli enti locali sono aumentate 3 volte più dell' inflazione

Iliad - rinviato ancora il lancio e tariffe nella media degli altri operatori : rinviato ancora il debutto sul territorio italiano di Iliad, operatore francese che è approdato sulla penisola per sconvolgere il mercato. Ma le tariffe trapelate al momento e la copertura della rete non danno grandi speranze ai consumatori. Iliad: probabili tariffe Iliad, operatore mobile francese, ha certamente dalla sua un grande marketing che è riuscito a creare molta aspettativa in questo nuovo operatore mobile. Il lancio di nuove tariffe ...