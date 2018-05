Le foto del Manhattanhenge

wired

(Di giovedì 31 maggio 2018) Diciamolo subito: le nuvole non hanno reso ildelle scorse ore particolarmente memorabile. Il fenomeno, per il quale il tramonto avviene sotto una linea che coincide con il piano stradale dei marciapiedi, facendo sì che il sole sembri inabissarsi sotto i piedi, ha un po’ deluso le aspettative dei tanti curiosi che si sono accalcati per le strade della città, in particolare sulla 42esima strada, dove si ha una delle viste migliori. In attesa che il fenomeno si ripeta il prossimo 12 e 13 luglio, abbiamo raccolto qualche immagine nella nostra gallery qui sopra. Se le primedi ieri potrebbero lasciarvi l’amaro in bocca, scorrete per vedere le suggestive immagini deidegli scorsi anni. LedelWired.