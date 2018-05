Lavrov invita leader nordcoreano Kim Jong-un in Russia

Corea Nord : Lavrov invita Kim a Mosca : Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov , in missione in Corea del Nord , ha invita to a Mosca il leader Kim Jong-un. Lavrov , secondo i media russi, ha affermato che il Cremlino è "interessato ...

Nord Corea - Kim Jong-un incontra Lavrov E il ministro Esteri russo lo invita a Mosca : Kim Jong-un continua a lavorare, e con profitto, su due tavoli. O, come si dice in Italia, tiene aperti i due forni: quello americano e quello russo. E il Cremlino ne approfitta. Mentre il braccio destro del leader NordCoreano e vicepresidente del Comitato centrale del Partito dei Lavoratori, Kim Yong Chol, è arrivato a New York per incontrare il segretario di stato Usa Mike Pompeo e definire i preparativi del summit con Donald Trump, a ...