Lavoro | Intesa Sp conferma stima | verso disoccupazione al 10 | 7% in 2018

Governo M5s-Lega - ultimo giorno di Lavoro sul contratto. Salvini : “Intesa sulla Fornero. Ministro Lega garante confini” : La giornata si annuncia quella della chiusura del contratto di Governo tra M5s e Lega. Lo dicono i Cinquestelle, lo dice anche la Lega. “Ovviamente dobbiamo sistemare le questioni dirimenti, ma ci stiamo lavorando” spiega Luigi Di Maio. Con i grillini “si ragiona positivamente” conferma Matteo Salvini: “Abbiamo fatto bei passi avanti”. Il segretario della Lega assicura che è stato trovato un punto di incontro ...

Salvini e Di Maio al Lavoro. Prima intesa sul premier Video : 3 Il via vai a Montecitorio è partito fitto gia' alla buon’ora. Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono incontrati nelle segrete stanze per buttar giù il fatidico programma di governo. Ai due leader di Lega e M5S quasi non pareva vero di poter passare “alle cose formali” cit.. Una base a dire il vero era gia' stata pianificata verbalmente nel corso delle telefonate che hanno preceduto la fatidica svolta. Ci vorranno però ancora ...

Lavoro - Eni e Gruppo FS siglano intesa per elevare standard sicurezza negli appalti : Si torna a parlare di sicurezza sul Lavoro a solo una settimana dalla celebrazione della Giornata Mondiale indetta dall'ILO per il 28 aprile 2018. Questa volta però non si tratta di principi astratti, ...

Colle : a Fico mandato per intesa M5s-PdEsito giovedì | Fico : subito al Lavoro | FotoOrfini : Pd era e resterà alternativo a M5s : Il presidente M5s della Camera ha ricevuto dal presidente della Repubblica un mandato esplorativo circoscritto nel perimetro e nei tempo. La strada sembra subito in salita: per il capogruppo dem Marcucci "non ci sono le condizioni minime per una maggioranza politica tra Cinque Stelle e Pd".

Colle : a Fico mandato per intesa M5s-PdEsito giovedì | Fico : subito al Lavoro : Il presidente M5s della Camera ha ricevuto dal presidente della Repubblica un mandato esplorativo circoscritto nel perimetro e nei tempo.

Colle : a Fico mandato per intesa M5s-PdGiovedì l’esito | Fico : io subito al Lavoro : Colle: a Fico mandato per intesa M5s-PdGiovedì l’esito | Fico: io subito al lavoro Il presidente M5s della Camera ha ricevuto dal presidente della Repubblica un mandato esplorativo circoscritto nel perimetro e nei tempo. Continua a leggere

Colle : a Fico mandato per intesa M5s-PdGiovedì l'esito | Fico : io subito al Lavoro : Il presidente M5s della Camera ha ricevuto dal presidente della Repubblica un mandato esplorativo circoscritto nel perimetro e nei tempo.

Sondalo - intesa siglata : migranti presto al Lavoro : La cinquantina di migranti attualmente ospitati nei due centri di accoglienza straordinaria di Sondalo - 24 al Belvedere, 26 allo HostelStelvio nella frazione di Le Prese - potranno lavorare. Saranno ...

Governo - Salvini : novità da M5s - intesa su pensioni e Lavoro Video : Sembrano aprirsi nuovi spiragli per un Governo giallo-verde [Video]e così anche buone speranze per chi da tempo spera nel superamento della riforma #pensioni targata Fornero ma anche in modifiche al Jobs act e alla legge Buona scuola del Governo Renzi. Il leader del Movimento 5 stelle e il leader della Lega hanno avuto una sfilza di contatti nel tentativo di sciogliere i nodi che da diversi giorni bloccano la nascita di un nuovo Governo ...

MIT sigla protocollo d'intesa con sindacati su qualità del Lavoro in edilizia e trasporti : Teleborsa, - Via libera al protocollo d'intesa sulle "Linee Guida per la qualità del lavoro nei settori dell'edilizia, della logistica e dei trasporti". Il documento è stato siglato oggi 13 aprile tra ...

MIT sigla protocollo d'intesa con sindacati su qualità del Lavoro in edilizia e trasporti : Via libera al protocollo d'intesa sulle "Linee Guida per la qualità del lavoro nei settori dell'edilizia, della logistica e dei trasporti". Il documento è stato siglato oggi 13 aprile tra il Ministero ...

Pensioni - Lavoro - scuola : Lega cerca intesa con M5s - le novità Video : Il leader della Lega Matteo Salvini, cercando di farsi interprete della volonta' degli elettori espressa alle politiche del 4 marzo scorso, continua a ricercare un’intesa per la formazione di un governo [Video] con il Movimento 5 stelle guidato da Luigi Di Maio con cui il Carroccio condivide diversi punti programmatici importanti: dalla riforma #Pensioni alla rivisitazione della Buona scuola e del Jobs act varati dal Governo Renzi. Il ...

Lega e M5s - pensioni e Lavoro : intesa possibile?/ Salvini e Di Maio minacciati : “Fate la fine di Moro” : Lega e M5s, pensioni e lavoro: intesa possibile? Salvini e Di Maio minacciati: “Fate la fine di Moro”. Le ultime notizie sui partiti usciti vincitori dalle elezioni e sui loro leader(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 16:10:00 GMT)