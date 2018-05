Lavoratore con debiti | lo stipendio può essere pignorato?

Lutto in Rai. “Addio a un grande artista e Lavoratore”. Con lui se ne va un pezzo importante di tv e spettacolo in Italia : Era considerato uno degli innovatori del genere dei musical. artista eclettico che ha innovato il genere del musical, cantante, autore di programmi televisivi con Michele Guardì, uomo di teatro. La notizia della sua morte ha lasciato il mondo dello spettacolo in Lutto. A 80 anni si è spento Tony Cucchiara. Agrigentino doc da antiche generazioni, era cresciuto nel centro storico di Agrigento tra la Batiola, la Bibbirria, il Rabato ...

Nuovo contratto per dipendenti ristoranti e alberghi - i dati su Rimini : uno su quattro è Lavoratore stagionale : ... favorendo quel recupero di produttività necessario per sostenere gli investimenti migliorativi e rafforzare lo sviluppo di un settore chiave dell'economia italiana'.

Foodora - chi consegna cibo non è Lavoratore. Sentenza choc modifica diritti di tutti in Italia in peggio : Respinto il ricorso dei fattorini Foodora: per il Tribunale di Torino si tratta di lavoratori autonomi e non di dipendenti. Sentenza ingiusta per molti.

Un'azienda agricola italiana su tre conta almeno un Lavoratore nato all'estero : Teleborsa, - In Italia c'è il rischio concreto di un dimezzamento degli addetti nel settore agricolo entro i prossimi 10 anni . A lanciare l'allarme la Cia -Confederazione Agricoltori Italiani - ...

