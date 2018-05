L’avete sentita? Uomini e Donne | Sara l’ha detto all’orecchio di Giordano Proprio

caffeinamagazine

: ma l’avete sentita la canzone che hanno fatto di Aida? sono morta - adelevoltaire : ma l’avete sentita la canzone che hanno fatto di Aida? sono morta - ProudofKiwi : “Allora, sento un attimo il mio collega e ti richiamo io per dirti quando venire per la prossima seduta” Sono passa… - blu_fp : @likeaclimb @moonrosesoul Carmen domenica non ha detto nulla di male adesso per me è meglio se rimane einar ma è un… -

(Di giovedì 31 maggio 2018), e ancheAffi Fella ha scelto. Mancava solo lei degli ultimi tronisti di questa stagione. Prima Nilufar Addati, poi Mariano Catanzaro e ora anche la ex protagonista di Temptation Island ha terminato il suo percorso nello studio di Maria De Filippi. Anche lei ha trascorso un giorno e una notte in una villa con i due corteggiatori rimasti, Luigi e Lorenzo. Poi, in studio, è andata in scena la scelta vera e propria. Il primo a entrare è stato Lorenzo, chiacchieratissimo sin dagli inizi perché per settimane in bilico trae Nilufar. Non è lui il ragazzo chevuole conoscere e frequentare fuori dalle telecamere. “Io a oggi so che provo tanto affetto nei tuoi confronti e ti voglio bene ma io devo essere felice e se ti scegliessi non sarei felice. Mi dispiace perché io con te ci ho creduto”, gli dice la tronista. E lui, provocatorio come al suo ...