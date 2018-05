L' astronauta italiano Luca Parmitano sarà comandante dell'ISS-2 : Milano, 31 mag. , askanews, 'Sono onorato che abbiano scelto me per questo ruolo ha commentato L'astronauta e allo stesso tempo affronto con umiltà questo compito'. Luca Parmitano , primo italiano ad ...

Luca Parmitano sarà il primo astronauta italiano con il ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale : L'astronauta Luca Parmitano sarà il primo comandante italiano nella storia della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Lo ha annunciato giovedì l'Agenzia Spaziale Europea (ESA), confermando il ritorno di Parmitano per una seconda missione sulla base orbitale, dopo quella del 2013 durata