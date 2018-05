L’annuncio dell’ex ct dell’Italia Ventura | “contatti per tornare Serie A” | ecco la

calcioweb.eu

: L'annuncio dell'ex ct dell'#Italia #Ventura: ecco la squadra che aveva cercato il tecnico - CalcioWeb : L'annuncio dell'ex ct dell'#Italia #Ventura: ecco la squadra che aveva cercato il tecnico - fantagazzetta : ++ UFFICIALE - #Emery vola in #Premier: l'ex allenatore del #PSG è il nuovo tecnico dell'#Arsenal +++ L'ANNUNCIO ?… - SimoneAvsim : RT @AffariDiCalcio: #Emery sarà il nuovo allenatore dell’#Arsenal. Annuncio in arrivo (probabilmente in settimana) per l’ex #PSG e #Sevilla… -

(Di giovedì 31 maggio 2018) L’obiettivo è quello di dimenticare la delusione sulla panchina dell’Italia. Giampieroè pronto ain corsa nel campionato diA,le dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc: “Ho vissuto 30 anni di calcio in maniera corretta e professionale raggiungendo risultati sportivi ed economici. Per cui vorrei semplicemente riprendere a fare ciò che so: ho tanta voglia diad allenare, ma non allenerò mai più una nazionale. Non vivere la squadra tutti i giorni non è il mio lavoro. Se mi sento deluso, arrabbiato o tradito? La mia figura la associo a tutti e tre gli aggettivi, ma non voglio argomentare per non scendere nei dettagli. Ci sarà tempo e modo, ma il mio obiettivo è riprendermi quello che ho lasciato. Io devo stare sul campo, prendere giovani e farli diventare importanti, lavorare giorno per giorno con tutto il gruppo, è questo il mio ...