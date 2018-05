Land Rover Discovery Sport Landmark Edition | la versione speciale celebra il SUV più

Idea Land Rover : portare la guida autonoma in fuoristrada" : Tutto questo sta diventando realtà grazie a Cortex, il primo progetto al mondo che porterà in fuoristrada i veicoli autonomi, garantendone le piene capacità operative con qualsiasi condizione del ...

Auto – Land Rover trasforma in realtà la guida autonoma all-terrain : Jaguar Land Rover sta sviluppando SUV a guida Autonoma in off-road nell’ambito del progetto CORTEX: il piano, da 3,7 milioni di sterline, esplora le capacità di guida Autonoma su ogni terreno e in ogni condizione atmosferica Jaguar Land Rover sta sviluppando veicoli capaci di guida Autonoma in fuoristrada, su qualsiasi terreno e in ogni condizione atmosferica. CORTEX è il primo progetto al mondo che porterà in fuoristrada i veicoli ...

Land Rover trasforma in realtà la guida autonoma in off road [FOTO] : Il Gruppo britannico sta sviluppando veicoli capaci di guida autonoma in fuoristrada, su qualsiasi terreno e in ogni condizione atmosferica CORTEX è il primo progetto al mondo che porterà in fuoristrada i veicoli autonomi, garantendone le piene capacità in ogni condizione, stradale e meteorologica: fango, pioggia, ghiaccio, neve e nebbia. Nell’ambito di questo progetto, è stata approntata una tecnica chiamata “5D” che combina ...

Jaguar Land Rover accanto a San Patrignano con il Progetto “Una Casa per crescere” : Una Casa per tornare ad essere donna e mamma è “Una Casa per crescere”: il nuovo Progetto di Jaguar Land Rover accanto a San Patrignano E’ questo il nuovo Progetto avviato dalla comunità San Patrignano che vede Jaguar Land Rover Italia impegnata nell’opera di ristrutturazione di una delle casette interne al “villaggio” garantendo un intervento indispensabile per accogliere le tante mamme che chiedono aiuto per ritrovare, innanzitutto se stesse e ...

Rossella Corazzin - il riscontro sul racconto di Angelo Izzo : “Rapita su una Land Rover”. Donna vide ragazza su una jeep : C’è un riscontro che avvalora le rivelazioni di Angelo Izzo su Rossella Corazzin. Uno degli autori del massacro del Circeo ha riaperto il caso della 17enne di San Vito al Tagliamento scomparsa il 21 agosto 1975 mentre passeggiava nei boschi di Tai di Cadore, in provincia di Belluno. Izzo, che sta scontando due ergastoli nel carcere di Velletri, nel 2016 ha raccontato ai magistrati che la ragazza fu rapita, portata sul lago Trasimeno, ...

Pronostico Shamrock Rovers vs St Patrick’s - IreLand Premier Division 22-5-2018 e Analisi : Ireland Premier Division, 19^ giornata, Analisi e Pronostico di Shamrock Rovers-St Patrick’s, Martedì 22 Maggio 2018. Agli Hoops servono i tre punti. Shamrock Rovers–St Patrick’s, martedì 22 maggio. E’ la partita che chiuderà la diciannovesima giornata di Premier Division irlandese. I padroni di casa sono una delle delusioni del torneo ed occupano la sesta posizione con 23 punti a -10 dal terzo posto che vale l’Europa ...

Jaguar Land Rover : la casa britannica sigla un importante accordo con la Federazione Italiana Sport Equestri : Jaguar Land Rover diventa sponsor principale della Federazione Italiana Sport Equestri e del Concorso Ippico Internazionale di Piazza di Siena Jaguar Land Rover Italia conferma il supporto alle discipline del mondo dell’equitazione e sigla un importante accordo con la Federazione Italiana Sport Equestri, diventando sponsor delle gare del campionato. La partnership nasce in seguito alla pluriennale sponsorizzazione del Concorso Ippico ...

Automotive Dealer Day : Land Rover si aggiudica il premio DealerSTAT : Al Forum Automotive Dealer Day Land Rover ha vinto il premio DealerSTAT come “Mandato più desiderato” Land Rover si aggiudica il premio DealerSTAT 2018 come “Mandato più desiderato” dai Concessionari italiani. Il riconoscimento è stato consegnato ieri durante il Forum di Automotive Dealer Day, principale evento B2B per il settore auto in Europa organizzato da Quintegia, azienda che si occupa di innovazione attraverso Ricerca, Competenze e ...

Jaguar Land Rover - Strappato alla Ford il nuovo responsabile dei Veicoli Speciali : Il gruppo Jaguar Land Rover ha Strappato alla Ford Jamal Hameedi, in carica dal 2013 in qualità di responsabile tecnico del reparto Ford Performance. La notizia, confermata dalla Casa americana alla stampa nazionale, conferma l'intenzione del Gruppo inglese di rafforzare il settore delle auto più lussuose ed estreme: il tecnico entrerà infatti a far parte del reparto Special Vehicle Operations (SVO).Hammedi ha sviluppato la Focus RS e la ...

Land Rover : Danilo Callegari diventa Ambassador della casa automobilistica : Danilo Callegari, atleta di sport estremi, diventa Ambassador Land Rover in Italia del brand per completare la sfida “7Summits Solo Project” Land Rover, coerentemente con le proprie scelte di marchio sempre alla ricerca di nuove sfide tese al superamento di limiti e barriere, ha scelto come Brand Ambassador in Italia, Danilo Callegari, un atleta che perfettamente esprime i valori dello spirito pionieristico e avventuriero intrinseci nel DNA del ...

Danilo Callegari e la sfida in Antartide : Land Rover al fianco del campione di sport estremi : ... per poi spingersi sulle vette più alte dell'Oceania, del nord America e poi fino alla cima del monte Everest: il Tetto del Mondo. Anche la tranquilla Val di #Fiemme ha il suo volto #ESTREMO . È ...

Land Rover - I modelli più iconici dei suoi primi 70 anni - FOTO GALLERY : Il 30 aprile del 1948 venne presentata al Salone di Amsterdam la Serie I, il primo modello di una nuova famiglia di fuoristrada del marchio Rover, la Land Rover. La vettura veniva prodotta a Solihull, in una ex fabbrica dellaviazione militare, e aveva le Jeep nel mirino.La traversata. Dotata di trazione integrale permanente (poi disponibile anche a inserimento manuale), sarebbe entrata ben presto nella leggenda. Celebre fu il raid ...