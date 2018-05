La vita in diretta Anticipazioni e ospiti 31 maggio | il caso Varani | il nuovo Governo e

Probabili formazioni/ Francia Italia : diretta tv - orario - le notizie live. Novità a centrocampo (amichevole) : Probabili formazioni Francia Italia: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Roberto Mancini cambierà quasi tutto rispetto alla vittoria di lunedì sera(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 12:47:00 GMT)

La vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 30 maggio : politica e novità sull'omicidio di Noemi : La vita in diretta torna in onda oggi con nuovi temi e novità in materia di cronaca e di attualità. Ecco le Anticipazioni e gli ospiti del 30 maggio tra politica e il caso Noemi(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 14:35:00 GMT)

La vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 29 maggio : politica e cronaca con l'avvocato Bocciolini : cronaca e politica apriranno la nuova puntata de La Vita in diretta che oggi, 29 maggio, tornerà in tv con Marcio Liorni e Francesca Fialdini, quali saranno i temi della serata?(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 14:34:00 GMT)

Milena Vukotic a La vita in diretta/ Il ricordo di Paolo Villaggio : “Non mi manca perché è sempre con me…” : Milena Vukotic a La Vita in diretta intervistata da Francesca Fialdini, il ricordo di Paolo Villaggio: “Non mi manca perché è sempre con me…”, ecco le sue dichiarazioni.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 18:53:00 GMT)

La vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 28 maggio : Cottarelli e il Governo nell'ultima settimana in tv : Marco Liorni e Francesca Fialdini si preparano a chiudere in bellezza un'edizione ricca di successi ma sempre all'ombra di Barbara d'Urso, quali saranno i temi de La Vita in diretta?(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 13:30:00 GMT)

Fazio invita Fedez - Chiara Ferragni lo segue : rivelazioni in diretta sul matrimonio? : Fabio Fazio fa il pieno di ospiti nella puntata di Che tempo che fa, che andrà in onda domenica 27 maggio. Come di consueto, nel salotto di Raiuno, si spazierà dalla politica alla cultura, dal...

Marcello Fonte/ “Flirta” con Francesca Fialdini a La vita in Diretta : “Possiamo uscire anche ora...” : Marcello Fonte “Flirta” con Francesca Fialdini a La Vita in Diretta: “Possiamo uscire anche ora...”. Le ultime notizie sull'attore che ha vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 18:54:00 GMT)

LA vita IN DIRETTA/ Ospiti - dal galateo in amore alla sfogliatella da record a Napoli : Il gran finale di edizione si avvicina così come la partenza di Marco Liorni, di cosa si occuperanno oggi lui e Francesca Fialdini a La VITA in DIRETTA? Ecco le novità sui temi della puntata(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 16:18:00 GMT)

La vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 25 maggio : Gianluca Semprini e Ingrid Muccitelli in onda in estate : Il gran finale di edizione si avvicina così come la partenza di Marco Liorni, di cosa si occuperanno oggi lui e Francesca Fialdini a La Vita in diretta? Ecco le novità sui temi della puntata(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 14:37:00 GMT)

“Allora - sorpasso?”. Poi lo schianto in diretta Facebook. Una terribile imprudenza costata la vita a 9 persone. E sui social è linciaggio : “Assassino!” : La morte corre sui social. Una storia terribile costata la vita a 9 persone e che ha fatto immediatamente il giro della rete ed ha per protagonista un autista di un pullmino ha fatto partire una diretta facebook con il cellulare mentre era al volante del suo mezzo. Il filmato mostra l’uomo sorridente, poi dopo aver girato la fotocamera sulla strada decide anche di compiere un sorpasso. Distratto dai commenti non si accorge ...

La vita in Diretta Estate - arriva su Rai 1 con Gianluca Semprini e Ingrid Muccitelli : Torna l’appuntamento con La Vita in Diretta Estate che quest’anno sarà condotta da Gianluca Semprini e Ingrid Muccitelli: ecco tutte le anticipazioni Con l’avvicinarsi dell’Estate sono tanti i programmi di punta che salutano il pubblico televisivo Tra questi però ce ne sono alcuni che continuano la loro programmazione con una versione “estiva”. Uno di questi è proprio La Vita in Diretta che in occasione del ...

Vuoi scommettere?/ Diretta : Ilary Blasi invita Michelle al Grande Fratello Vip (seconda puntata) : Vuoi scommettere?, Diretta e anticipazioni seconda puntata 24 maggio: Claudio Amendola, Ilary Blasi, Noemi, Nicola Savino, Ilenia Pastorelli, Pintus e Pucci ospiti della serata.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 21:47:00 GMT)

La vita in Diretta - Gianluca Semprini e Ingrid Muccitelli condurranno l’edizione estiva : L’avevamo lasciato a Politcs, lo ritroviamo a La Vita in Diretta Estate. Si tratta di Gianluca Semprini che, dopo i riscontri non positivi dal punto di vista degli ascolti per il suo talk show politico in onda su RaiTre nell”era Bignardi, ci prova con l’infotainment. Insieme a lui nell’edizione estiva del contenitore pomeridiano di RaiUno ci sarà Ingrid Muccitelli, già volto di “Sabato in” e “Uno mattina ...

