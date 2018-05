La UEFA Europa League si rifà il look con una nuova brand identity

Consiglio d’Europa-UEFA : rafforzata la cooperazione : “Combattere la violenza contro le donne e far avanzare l’eguaglianza di genere” nello sport e attraverso di esso. E’ uno degli obiettivi che Consiglio d’Europa e Uefa si prefiggono di raggiungere assieme attraverso una collaborazione rafforzata. Le due organizzazioni hanno firmato a Strasburgo un memorandum con cui si impegnano a perseguire strategie e programmi comuni per proteggere e promuovere i diritti umani nel ...

Una finale di Champions League fuori dall’Europa : l’UEFA punta New York : Sono trascorsi pochi giorni dalla finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool che ha visto trionfare i “blancos” per la tredicesima volta nella loro storia, ma la UEFA è già al lavoro per organizzare i prossimi appuntamenti della Coppa delle grandi orecchie. La gara di pochi giorni fa, disputata allo stadio di Kiev, […] L'articolo Una finale di Champions League fuori dall’Europa: l’UEFA punta New York è ...

Milan - Fassone allo scoperto dopo il caos UEFA : dal budget - al calciomercato - all’esclusione dall’Europa League : Il Milan sta preparando la prossima stagione ma a tenere banco è anche e soprattutto il futuro del club. L’amministratore delegato del club, Marco Fassone, ha parlato per tentare di placare la bufera che sta investendo i rossoneri. L’Uefa potrebbe non concedere la possibilità di partecipare all’Europa League, causando un gravissimo danno d’immagine, ma anche economico al club Milanista. Fassone è dunque intervenuto, ecco le sue parole ...

Fassone parla ai tifosi del Milan dopo il caos UEFA : “budget ridotto - mercato difficile senza Europa League” : Marco Fassone ha parlato ai tifosi del Milan per spiegare quanto sta accadendo attorno alla società rossonera in merito al caso Uefa Milan, l’amministratore delegato del club, Marco Fassone, ha parlato per tentare di placare la bufera che sta investendo i rossoneri. L’Uefa potrebbe non concedere la possibilità di partecipare all’Europa League, causando un gravissimo danno d’immagine, ma anche economico al club Milanista. ...

UEFA : finale di Champions 2020 a Istanbul - Europa League a Danzica : La Uefa ha ufficializzato le sedi delle due competizioni europee per club. Scelte anche quelle per Supercoppa europea e Champions femminile. L'articolo Uefa: finale di Champions 2020 a Istanbul, Europa League a Danzica è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

L'UEFA processa il Diavolo E il Milan rischia l'Europa : L'Uefa ha rinviato a giudizio il Milan. La decisione, pronta da qualche giorno, è diventata ufficiale ieri, nel pomeriggio è stata comunicata a Fassone impegnato fino a sera nell'assemblea delle società di Lega: a Nyon hanno atteso la fine del campionato italiano per non turbarne l'esito. Respinto quindi dall'apposita commissione il patteggiamento proposto dal club rossonero costretto adesso a sottoporsi al giudizio (data presumibile metà ...

Milan - UEFA dice no al patteggiamento per i conti in rosso : la società rischia l’esclusione dall’Europa League : Il Milan rischia di perdere l’Europa. L’Uefa ha bocciato il settlement agreement del club rossonero: in pratica, la società aveva proposto un “patteggiamento” delle sanzioni per aver sforato i parametri del fair play finanziario negli ultimi tre anni. La commissione giudicante è ora chiamata a pronunciarsi a stretto giro, al massimo un mese. Tra le possibili pene che Nyon potrebbe applicare c’è anche ...