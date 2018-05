La terra dell' abbastanza è nata una stella Anzi | due

I fratelli d'Innocenzo e la terra dell'abbastanza con Tortora e Zingaretti : «La nostra Roma feroce senza soldi e sentimenti» : IRoma - Scrivono da sempre, Fabio e Damiano d'Innocenzo. 'Da quando siamo bambini scriviamo storie, sceneggiature, fumetti, Romanzi. Ma i Romanzi sono tremendi'. Lo scorso febbraio il loro film d'...

Torino - nubifragio sulla città : allagati i sotterranei delle Molinette : Torino, nubifragio sulla città: allagati i sotterranei delle Molinette Allagamenti anche in via Nizza, corso Regina Margherita, corso Dante e corso Tassoni. Traffico in tilt e vigili all'opera per riportare la situazione alla normalità. LE PREVISIONI Parole chiave: ...

Maltempo - caos a Torino : cadono tegole - allagati i sotterranei dell’ospedale - tram fermi : Un altro temporale a Torino nella serata, mentre c’erano ancora i disagi causati dalla bufera del pomeriggio. Il traffico è bloccato in via San Donato, per la caduta di tegole da un condominio: le linee di bus Gtt 29, 59 e 59b sono state deviate in entrambe le direzioni. Il sottopasso ‘Lanza’ in corso massimo d’Azeglio, e’ stato allagato. Il Maltempo ha provocato disagi anche nella sede dell’università di ...

Calcio - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario delle partite dell’Italia. Le avversarie degli azzurri : L’Italia del Calcio sarà impegnata ai Giochi del Mediterraneo 2018, in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. Gli azzurri sono inclusi nel girone B insieme al Marocco e alla Libia, in un girone a tre la cui vincente andrà direttamente in semifinale. Gli azzurri cercano la vittoria che manda dal 1997, ma negli ultimi anni sono comunque arrivate due medaglie d’argento, nel 2001 e nel 2009, quest’ultima in ...

Paesaggi rurali - i terrazzamenti della Val di Gresta candidati nel programma Fao : VALLE DI Gresta. C'è anche il sistema agricolo terrazzato della Valle di Gresta, nel Trentino meridionale, tra le candidature per il registro nazionale dei Paesaggi rurali storici e potenziali siti ...

Calcio - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario delle partite. Programma - orari e tv : Ci sarà anche l’Italia tra le squadre che si contenderanno la vittoria nel Calcio in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2018, che si disputeranno a Tarragona (Spagna) tra il 22 giugno e il 1° luglio. Gli azzurri sono inclusi nel girone B insieme al Marocco e alla Libia e dovranno contendersi il primo posto in un triangolare, la cui vincente andrà direttamente in semifinale. I padroni di casa della Spagna, invece, se la giocheranno con ...

Roma : D’Angelis - mappate il 30% delle gallerie sotterranee : Roma – “Secondo i dati Ispra, solo il 30% delle gallerie sotterranee di Roma sono state finora mappate”. Queste le parole di Erasmo D’Angelis, responsabile della struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche. Il dirigente è stato impegnato nel corso di un sopralluogo con l’Ispra nelle cavità sotterranee del Celio a Roma. “Queste cavità furono utilizzate ...

Astronomia : il centro della galassia NGC 5643 - a 55 milioni di anni luce dalla terra : Questa foto della settimana di ESO mostra il centro di una galassia chiamata NGC 5643. Questa galassia si trova a 55 milioni di anni luce dalla Terra nella costellazione del Lupo ed è conosciuta come una galassia di Seyfert. Le galassie di Seyfert hanno centri molto luminosi – si pensa che essi siano alimentati dal materiale che viene accresciuto in un buco nero supermassiccio in agguato – che può anche essere avvolto e oscurato da ...

Italia - il peggior Giro della storia. Assenza di Nibali e mancanza di giovani : è una terra desolata : Quello che si concluderà domani verrà ricordato come il peggior Giro d’Italia della storia per i colori azzurri. Per la sesta volta in 101 edizioni, nessun portacolori del Bel Paese è riuscito a salire sul podio: era già accaduto nel 2012, 1995, 1988, 1987 e 1972. Domenico Pozzovivo ha perlomeno evitato un’ulteriore grande onta agguantando in extremis la quinta posizione grazie alla crisi del francese Thibaut Pinot: sinora non è mai ...

Convegno Paesaggio e turismi nella terra delle gravine lunedì 28 maggio a Castellaneta : Castellaneta. Il 2018 è l’anno europeo del patrimonio culturale: un patrimonio ricco, perché costituito dall’insieme di arte, letteratura, monumenti, siti

Giro d’Italia - impresa d’altri tempi di un Froome leggendario tra lo sterrato del Colle delle Finestre e il Jafferau : brividi rosa sulle Alpi : Giro d’Italia, storica impresa di Chris Froome nella 19ª tappa della corsa rosa da Venaria Reale al Monte Jafferau: il britannico ha attaccato ad oltre 80km dal traguardo sullo sterrato del Colle delle Finestre e si è preso la prima maglia rosa della sua carriera E’ l’impresa più grande del ciclismo moderno: Chris Froome, l’emblema del ciclismo calcolato e computerizzato, dopo aver vinto 4 Tour de France e una Vuelta di ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome da antologia! Attacca da solo a 80 km dal traguardo - che frullata sullo sterrato delle Finestre! Ribalta tutto : Chris Froome vuole letteralmente riscrivere la storia del ciclismo. Il vincitore degli ultimi tre Tour de France sta cercando di Ribaltare il Giro d’Italia 2018: attardato di 3’22” da Simon Yates, infatti, il britannico si sta rendendo protagonista di uno show che entrerà per sempre nella leggenda di questo sport. Il capitano del Team Sky ha messo alla frusta i propri compagni di squadra già sulle prime rampe del Colle delle ...

