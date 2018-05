eurogamer

La talentuosa produzione italiana Milanoir è disponibile da oggi. #Milanoir

(Di giovedì 31 maggio 2018) Good Shepherd Entertainment e Italo Games hanno pubblicato, il titolo indie ispirato ai classici film 'poliziotteschi' degli anni 70 che ci metterà nei panni di Piero, un ex galeotto appena uscito di prigione che cercherà di vendicarsi dell'uomo che è riuscito ad incastrarlo.Il gioco è giàsu PS4, Xbox One e PC e trae gran parte della farina del proprio sacco dalla cinematografia degli anni 70 e da pellicole quali Milano Calibro 9 e Almost Human (Milano odia: la polizia non può sparare), mescolando questi elementi con un delizioso stile noir in pixel art.Che ne pensate di? Lo giocherete?Read more…