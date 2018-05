La storia dell' aviazione volteggia nei cieli di Mantova

Avengers : gli sceneggiatori di Infinity War avrebbero volentieri cambiato un elemento della storia ... - Best Movie : Avengers : Infinity War è ormai nelle sale di tutto il mondo da un pezzo, e come era prevedibile, il cinecomic dei fratelli Russo è stato accolto con assoluto entusiasmo , qui la nostra recensione , : attualmente il film ha già superato 1,9 miliardi di ...

Le verità di Marat Safin : “ecco chi sono il più geniale - il più pazzo e il più scorretto della storia del tennis. E su Tomic…” : L’ex tennista Marat Safin ha svelato dei dettagli sulla natura di alcuni tennisti famosi Nel corso di un’intervista simpatica e originale, l’ex tennista russo Marat Safin ha svelato alcuni dettagli sulla personalità di diversi tennisti. In termini di genialità e originalità nel gioco ad esempio, Safin ha indicato il nome di Roger Federer: “è stato il più difficile da battere, mi ha fatto, mi ha fatto correre per tutto il ...

La storia della giornalista uccisa per le sue inchieste a Malta : La famiglia di Daphne Caruana Galizia racconta il giorno dell’omicidio e gli articoli della reporter sulla corruzione nella politica maltese. Leggi

Mattarella e Paolo Savona - l'incredibile eccezione nella storia della Repubblica Video : Dopo mesi di stasi, durante i quali niente di particolarmente interessante succedeva in politica, è arrivata finalmente una notizia stuzzicante. Il nodo principale della questione è stato Paolo Savona , indicato da M5s e Lega come ministro dell’Economia. La goccia che ha fatto traboccare il governo Nodo complicato da sciogliere se si pensa che intorno a lui girano le questioni sulla mancata formazione del governo che l’Italia attende da mesi. Il ...

Fallita Melegatti - la storia : dal 1894 alla fine della produzione : Fallita Melegatti , la storia : dal 1894 alla fine della produzione Vani i tentativi di salvare una delle ditte simbolo del pandoro. L'ultimo, in ordine di tempo, è quello di un fondo americano che aveva presentato un piano da 20 milioni di euro. Tra dipendenti e stagionali coinvolti 350 dipendenti Parole ...

Uomini e Donne - Nilufar Addati ammette la storia con Stefano Guglielmini : "Ho fatto la ca*zata più grande della mia vita..." : Nella puntata dedicata alla scelta di Sara Affi Fella (tutte le anticipazioni, le potete trovare su Gossipblog, ovviamente), ha presenziato anche Nilufar Addati , la tronista napoletana di origini iraniane che, poco tempo fa, ha lasciato Uomini e Donne insieme al corteggiatore Giordano Mazzocchi. Nilufar , recentemente, è stato accusata da un suo ex corteggiatore, Stefano Guglielmini , di averla frequentata durante il suo trono, di averlo ...

storia del tifoso juventino Marco Manfredi - lo smemorato dell'Heysel : Agli occhi delle autorità belghe, responsabili della peggior gestione dell'ordine pubblico mai vista in uno stadio di calcio, Marco Manfredi era la quarantesima vittima dei tafferugli dell'Heysel . Ma ...

La top 3 di Venus Williams : “ecco chi sono i tennisti migliori della storia” : In una recente intervista Venus Williams ha stilato la top 3 dei migliori tennisti della storia: ecco i nomi scelti dalla ‘Venere’ Nonostante il 2018 di Venus Williams non sia proprio un anno eccezionale sotto il profilo dei risultati, la tennista americana a Parigi farà la sua 78ma presenza Slam in carriera: un vero e proprio record nell’Era Open che la mette davanti anche a Roger Federer fermo a 72. Di tennis ‘ne ...