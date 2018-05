La stampa estera torna ad attaccare l' Italia | Gelato-bomba | pericolo a lungo

Le conseguenze della crisi italiana sull’Europa secondo la stampa estera : La crisi istituzionale italiana sta mandando un’onda d’urto sui mercati europei. Gli analisti si chiedono se Berlusconi potrebbe essere l’uomo provvidenziale. Leggi

Sulla stampa estera la crisi italiana che spaventa i mercati : Roma, 30 mag. , askanews, Sulla stampa estera a tenere banco è la crisi italiana e la sua ricaduta immediata sull'Eurozona e sui mercati di tutto il mondo che hanno chiuso con grosse perdite, da Wall Street alle borse asiatiche. Sia il New York Times, che il Wall Street Journal e il Financial Times dedicano …

Italia alla resa dei conti con l'Euro - secondo la stampa estera - : La terza economia della zona euro è rimasta priva di un governo ormai dal 4 marzo, in linea con un trend che, a livello europeo, ha coinvolto anche la Spagna , che venerdì potrebbe votare per le ...

"L'Italia in tumulto". La stampa estera fotografa il "caos" e il "subbuglio" della crisi politica : All'indomani del tentativo fallito di Lega e 5 Stelle di formare un nuovo governo e la presa di posizione del capo dello Stato, Sergio Mattarella, la crisi italiana finisce sui giornali di tutto il mondo. "L'Italia è in tumulto", titola il Wall Street Journal nella sua edizione online. I quotidiani tedeschi parlano di "sventato pericolo".Quasi tutti i quotidiani stranieri mettono in evidenza la crisi istituzionale che si è aperta ...

Flat tax - il 'no' dei vescovi italiani La stampa estera : può funzionare : «Ci sono principi irrinunciabili, e uno di questi è la progressività dell'imposizione fiscale». Dalla Conferenza episcopale italiana arriva un duro attacco ai progetti del nuovo governo Lega-M5S. L'...

Napoli-Ancelotti fa il giro del mondo : il colpo azzurro sulla stampa estera : E così il club ed Ancelotti fanno il giro del mondo. Dall'Argentina alla Francia, non c'è giornale che non parli del grande colpo firmato Aurelio De Laurentiis. I primi ad inseguire la notizia sono i ...

Giuseppe - le reazioni della stampa estera. "Antisistema al potere" - "Terremoto democratico" : 'L'antisistema al potere', la 'rivolta italiana', la 'rottura con i rituali'. La stampa estera, all'indomani del conferimento dell'incarico da parte del Capo dello Stato, definisce così Giuseppe Conte, puntando l'accento sui timori dell'Europa, i rischi sui mercati e il ruolo del presidente Mattarella."Giuseppe Conte, l'antisistema al potere", scrive Le Figaro, che oggi dedica anche un articolo a Sergio Mattarella, chiedendosi se il ...

La stampa estera si interroga su Giuseppe Conte : 'Uno sconosciuto professore di legge senza alcuna esperienza politica' 'Un novizio della politica proposto come primo ministro italiano' è il titolo scelto dal Financial Times , mentre il Guardian ...

«Chi è Conte? Non lo conosce nessuno» : la stampa estera giudica il prossimo premier : Giudizi taglienti e sorpresi sulla gran parte dei quotidiani internazionali per la scelta fatta da Salvini e Di Maio. E il Telegraph attacca: «Ma non è quel genere di tecnocrate che il Movimento 5 Stelle ha sempre contrastato?» Giuseppe Conte, ecco il curriculum del possibile presidente del Consiglio" Italia anno zero: il nuovo governo visto dalla stampa estera"

I timori della stampa estera per il governo M5S-Lega. Le Monde : "Una sfida mortifera per l'Europa" : La stampa estera guarda con preoccupazione al contratto di governo di Lega e Movimento 5 Stelle. "Italia: una sfida mortifera posta all'Europa", scrive Le Monde che sottolinea che pur avendo programmi molto diversi, 5 Stelle e Lega hanno deciso di associarsi "attorno a un nemico comune: la Commissione di Bruxelles. Sul piano economico, il progetto delle due formazioni - un mix di aumento delle spese e tagli alle tasse senza coerenza - ha di che ...

Buffon lascia la Juve - la stampa estera lo celebra : "Addio Gian" : L'annuncio del capitano bianconero fa il giro del mondo: in Spagna e Inghilterra pensano al suo possibile futuro al Real Madrid, City o Liverpool

La stampa estera bacchetta Salvini e Di Maio : 'La strana coppia che si spacca sull'Europa' : E così il FINANCIAL TIMES titola 'La strana coppia politica che minaccia di spaccarsi sull'Europa', ed esamina le differenze fra Di Maio e Salvini, giungendo alla conclusione che il punto di rottura ...

I dubbi della stampa estera : Lega-M5S è l'unico governo possibile : I tempi lunghi della politica italiana sono sotto la lente degli osservatori stranieri: i due non-vincitori, la trincea del Pd, il ruolo del Quirinale, i rischi di una deriva populista per l'Europa. Il Financial Times dà ...

City travolto dal Liverpool - stampa estera celebra impresa reds : Il 4-1 del Barcellona alla Roma al Camp Nou, assieme alla debacle del Manchester City di Pep Guardiola battuto 3-0 dal Liverpool nel derby inglese dei quarti di finale di Champions League, tiene banco sulle prime pagine dei quotidiani del Vecchio Continente, in particolar modo quelli spagnoli e britannici. “Troppo Barcellona per una innocente Roma” titola ‘Marca’ per celebrare la prestazione dei blaugrana. ...