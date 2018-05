La soluzione alla crisi di governo c' è ed è il Generatore automatico di Governi

huffingtonpost

(Di giovedì 31 maggio 2018) Sono passati due mesi e 27 giorni dalle ultime elezioni e l'Italia ancora non ha un. Tra incontri, smentite, contratti die segretissimi "piani B", la politica italiana stenta a sciogliere la matassa delle alleanze e ilancora non nasce. Laa tutto, però, c'è. E si trova sul web, tanto per cambiare. Così ci si imbatte in un sito che, deus ex machina, pone fine allo stillicidio politico a cui siamo sottoposti da 87 lunghi giorni: è ildi. E quindi pigiando su "Genera un!", viene fuori una sfilza di nomi assolutamente improbabile eppure drammaticamente azzeccati a occupare i ruoli chiave del nostro fantastico.Lo Stato Sociale agli Interni, Gigi BuffonDifesa, Chiara Ferragni agli Affari Esteri e Cooperazione internazionale (come dargli torto),Giustizia una sempreverde ...