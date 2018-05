“La scienza e la tecnica raccontate” | a Bari tre autori a confronto

Aldo Moro - Gentiloni : “La sua uccisione pesa sulla coscienza della Repubblica” : “Quaranta anni fa le BR lasciavano in via Caetani il cadavere di Aldo Moro . L’Italia rende omaggio alla memoria di un vero statista. La sua visione politica e culturale ha segnato il nostro Novecento. La sua uccisione pesa sulla coscienza della Repubblica”. Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni , nell’anniversario del ritrovamento del corpo dell’allora presidente del Consiglio della Dc, ...

Papa : “La scienza ha limiti da rispettare” : Città del Vaticano, 28 apr. (AdnKronos) – “La scienza, come qualsiasi altra attività umana, sa di avere dei limiti da rispettare per il bene dell’umanità stessa”. E’ quanto sostiene il Papa, incontrando i medici che partecipano alla IV Conferenza internazionale sulla Medicina Rigenerativa – promossa dal Pontificio Consiglio della Cultura, in collaborazione con la Cura Foundation, STOQ e Stem for Life ...