La Roma ufficializza Marcano

Euro 2020 - ufficializzate le date dall'Europeo : il 12 giugno a Roma la gara inaugurale : Prenderà il via venerdì 12 giugno , ore 21, allo stadio Olimpico di Roma Euro 2020 , il primo campionato Euro peo itinerante della storia che per celebrare i 60 anni della competizione si giocherà in 12 ...

Roma-Liverpool - quando si gioca? Ufficializzate le date! Come vedere le partite gratis in tv : La Roma affronterà il Liverpool nelle semifinali di Champions League. Sono state Ufficializzate le date: l’andata si disputerà in Inghilterra, ad Anfield, martedì 24 aprile alle 20.45; ritorno previsto all’Olimpico 8 giorni dopo, mercoledì 2 maggio, sempre alle 20.45. L’urna di Nyon ha probabilmente designato per i giallorossi l’avversaria più abbordabile (nell’altra semifinale si affronteranno Bayern Monaco e Real ...