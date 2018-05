La rivoluzione K-pop che ha conquistato anche la classifica Billboard

vanityfair

(Di giovedì 31 maggio 2018) I BTS sono la prima band sud-coreana ad aver raggiunto con Love Yourself: Tear la vetta della. È la prima volta per una band asiatica, ed è la consacrazione definitiva del K-pop. Il K-pop – abbreviazione che identificata il pop sud coreano – si affacciò nel mondo occidentale quando Kim Bum-soo raggiunse nel 2001 la numero 51 nellastatunitense. Considerando che all’epoca non esistevano ancora i social come gran cassa di risonanza per qualsiasi cosa, quel risultato è stato un traguardo eccezionale. https://www.youtube.com/watch?v=7C2z4GqqS5E Ora che il K-pop è così popolare, considerarlo come un mero fenomeno prettamente musicale sarebbe un grosso errore. In generale, considerare la musica pop nelle maglie del solo ambito musicale lo sarebbe. Il pop è un vero «manipolatore sociale», con un forte potere di persuasione e ...