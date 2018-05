La rivoluzione K-pop (che ha conquistato anche la classifica Billboard) : I BTS sono la prima band sud-coreana ad aver raggiunto con Love Yourself: Tear la vetta della classifica Billboard. È la prima volta per una band asiatica, ed è la consacrazione definitiva del K-pop. Il K-pop – abbreviazione che identificata il pop sud coreano – si affacciò nel mondo occidentale quando Kim Bum-soo raggiunse nel 2001 la numero 51 nella classifica statunitense Billboard. Considerando che all’epoca non esistevano ...

M5S-Lega : un governo che irrita Ma piace alla gente che piace Dall'Italia la rivoluzione del popolo : Non abbiamo avuto la soddisfazione di andare ai Mondiali ma l’Italia di certo, in questo periodo, non sta morendo di noia. Il post elezioni è stato qualcosa, nel bene e nel male, che ha diviso, caricato, portato adrenalina da una parte e all’altra degli schieramenti politici. Segui su affaritaliani.it

