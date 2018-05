La «rivincita» dei tecnici nel governo anti-sistema

La rivincita dei più deboli : ecco come questi cuccioli di lontra riescono a salvarsi dal giaguaro. Il predatore costretto a fuggire : Il team di Panthera, organizzazione mondiale che si occupa dello studio e della tutela dei felini selvatici nel loro ambiente naturale, sta effettuando alcune riprese in Brasile, nell’immensa pianura alluvionale del Pantanal. Un giaguaro ha fiutato alcuni cuccioli di lontra lungo le sponde del fiume São Lourenço. Le lontre allarmate dalla presenza del felino avvertono il maschio dominante che raduna un manipolo di maschi per scacciare l’intruso. ...

Gessica Notaro e Stefano Oradei - la Salsa con rivincita (VIDEO) : Gessica Notaro e Stefano Oradei in una Salsa vincente a Ballando con le Stelle 2018 – La sesta puntata ha portato ad un livello maggiore la coppia, che ha potuto mettere alcuni puntini sulle i anche su alcuni eventi esterni al talent di Rai 1. La Salsa di Gessica Notaro e Stefano Oradei ha infatti permesso ad alcuni giurati di Ballando con le Stelle 2018 di rispondere alle nuove critiche dei legali di Eddie Tavarez, successive al Valzer ...

Cina : la rivincita dei gregari - alla faccia dei “protettI” : Non tutti saranno d’accordo – e ci mancherebbe – ma per noi il podio del GP di Cina è da incorniciare: Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen, i gregari, i numeri due dei loro colleghi eccellenti e sostenuti e protetti e viziati dai team spesso oltre ogni logica e buon senso. Così, è tutto […] L'articolo Cina: la rivincita dei gregari, alla faccia dei “protettI” sembra essere il primo su ...

C'è una notizia dolcissima per i golosi. Al di là dei giochi di parole, qui non si scherza, perché finalmente gli amanti dei dolci possono prendersi una piccola rivincita: il gene associato con questa passione, infatti...

Isola dei famosi - la rivincita di Giulia De Lellis : la trombano al reality - lei posa in topless in Tanzania : L 'Isola dei famosi di Giulia De Lellis si chiama Tanzania. La web influencer, già vista al Grande Fratello Vip , è stata rifiutata dal reality vip in Honduras perché considerata 'sottopeso' e quindi ...

Liverpool-Manchester City 3-0 : lezione dei Reds agli uomini di Guardiola. Ritorno da sapore di rivincita : Notizie sul tema Liverpool-Manchester City, diretta tv e info streaming oggi 4 aprile 2018 Premier League: Manchester City, lo champagne è pronto. Zona Champions quasi chiusa. In fondo alla ...

Calcio - Champions League 2018 : Juventus alla prova dei Galacticos - Allegri pregusta la rivincita di Cardiff : Vendicare Cardiff e mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno. La Juventus si appresta a sfidare il Real Madrid all’Allianz Stadium nel match in programma martedì 3 aprile, che vedrà fronteggiarsi, nell’andata dei quarti, le due finaliste della passata edizione della Champions League. Brucia ancora in casa bianconera la disfatta che si concretizzò in un secondo tempo da incubo, quando Ronaldo e compagni misero alle corde la ...

McDonald's - la rivincita dei panini del fast food : campione delle Dop al ristorante : Oltre 8 ristoranti italiani su 10 utilizzano in cucina prodotti Dop e Igp, ma solo 3 ne impiegano più di 10 per confezionare i cibi che servono. Un quantitativo assai limitato se si considera che gli ingredienti utilizzati da uno chef sono alcune centinaia. Il dato è contenuto in uno studio molto in