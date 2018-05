La realtà virtuale sbarca a Casalecchio

Il chip Snapdragon Xr1 potrebbe far svoltare realtà virtuale e aumentata : Tra pochi mesi l’evoluzione di realtà aumentata e virtuale potrebbe subire un’accelerata improvvisa: lo ha anticipato Qualcomm con l’annuncio del suo ultimo chip, battezzato Snapdragon Xr1 ed espressamente pensato per visori e occhialini VR e AR. Stando alle promesse del gruppo statunitense la componente permetterà a questa tipologia di gadget di farsi allo stesso tempo più versatile, potente, compatta ed economica. Il chip è ...

Guida Sicura Ford - la realtà virtuale fa impressione : partita a Torino la sesta edizione dei corsi di Guida Sicura organizzati da Ford in Italia per avvicinare i giovani alla Guida Sicura e consapevole. Il programma gratuito per i ragazzi da 18 a 25 anni ...

realtà virtuale - la nuova frontiera Volkswagen" : 'David Kuri si è immerso in un altro mondo, un mondo in cui sta creando una nuova automobile - spiegano al quartier generale - Non reale, ma virtuale. Anzi, non la sta costruendo veramente, la sta ...

Rec Room : il titolo social per PS4 e PC si arricchisce con "Rec Royale” - la modalità che unisce realtà virtuale e battle royale : I popolarissimi Fortnite e PUBG ormai stanno ispirando moltissimi giochi. varie produzioni e titoli in arrivo includeranno la famosa modalità battle royale ma, nel caso di Rec Room, assisteremo a qualcosa di abbastanza insolito.Stando a quanto riportato da Twinfinite, il gioco social per PS4 e PC che utilizza la realtà virtuale accoglierà una modalità battle royale, chiamata "Rec royale". La modalità unirà, appunto, la realtà virtuale con il ...

Tecnologie come blackchain - IA e realtà virtuale quanto sono vicine? : Quante Tecnologie di cui discutiamo ogni giorno sono effettivamente attive oggi giorno? Si parla tanto di BlockChain, IA, realtà aumentata e virtuale, ma l’impatto effettivo che hanno sulle nostre vite di tutti i giorni è molto inferiore a quanto si pensi e la loro diffusione molto più lontana. Nuove Tecnologie: Blockchain Ultimamente non si fa che parlare delle nuove Tecnologie legate alla realizzazione dei bitcoin, la valuta digitale ...

Skyworld : DLC in arrivo e weekend gratuito per il gioco in realtà virtuale : Quest'oggi Vertigo Games ha una serie di notizie interessanti per tutti gli amanti dei giochi in realtà virtuale, riporta VRfocus.Bisogna infatti sapere che Skyworld, titolo capace di unire insieme elementi di strategia in tempo reale e a turni, riceverà un nuovo DLC, intitolato Lost Worlds.Non è ancora tutto: per chi non avesse ancora avuto modo di provare il gioco, o si stesse ancora domandando se la VR fa per lui, c'è da sapere che proprio ...

San Leo : sabato "La Festa dei Musei" e la Presa di San Leo in realtà virtuale : E' una descrizione minuziosa dei dipinti, l' illustrazione sensazionale delle allegorie rappresentate, è la cronaca di fatti storici, l'espressione delle opinioni politiche dell'autore, l'esaltazione ...

A Milano la scuola è entrata nel futuro : con la realtà virtuale la lezione è dal vivo : Basta indossare un visore e ci si trova catapultati in un mondo che, fino a ieri, si poteva solo immaginare sfogliando le pagine dei sussidiari. Gli ambienti di Vr sono realizzati sia a partire da ...

Disney e Mit - ecco il giubbotto per la realtà virtuale. Dà la sensazione di esser stritolati da un serpente : La giacca, costruita a partire da un giubbotto di salvataggio, contiene 26 compartimenti gonfiabili controllati da un computer che possono riprodurre più di...

La realtà virtuale entra al Teatro Palladio Olimpico di Vicenza : POP, Palladio Olimpico Project, per una visita alternativa Tenendo fede alla sua originaria intenzione, POP , Palladio Olimpico Project, si propone di guidare il visitatore in un mondo virtuale ...

Social - mobile e realtà virtuale : le big tech investono nei videogiochi : C’è un mercato che continua a registrare numeri in crescita: è quello dei videogiochi. Secondo uno studio realizzato da Digi-Capital, varrà oltre 200 miliardi di dollari nel 2021. In Italia già oggi ha sforato il tetto del miliardo. E il business ha attirato nel tempo l’interesse dei colossi del tech, come Apple, Amazon o la cinese Tencent nel settore videogiochi continua a crescere di anno in anno. L’ultimo investimento in ordine di tempo ...

Google Chrome beta per Android si aggiorna con il supporto per la realtà virtuale e qualche piccolo cambiamento grafico : Vi abbiamo già parlato di come Google abbia già reso disponibile agli sviluppatori Google Chrome 67 beta introducendo nuove funzionalità tra cui le WebXR API, ma ora l'aggiornamento si è propagato anche nella versione mobile per Android. Ecco a voi tutte le novità introdotte! L'articolo Google Chrome beta per Android si aggiorna con il supporto per la realtà virtuale e qualche piccolo cambiamento grafico proviene da TuttoAndroid.

Facebook - oltre a realtà virtuale e notizie affidabili - punta alla monetizzazione in Messenger - Instagram - e WhatsApp : oltre a ciò, sarà varata la nuova app 'Oculus Venue' , per Gear VR e Oculus Go, , che consentirà di guardare in compagnia , virtuale, s'intende, , spettacoli , come il Gotham Comedy Club, , concerti ,...

Il primo doodle in realtà virtuale e a 360° è per George Méliès : Google dedica a Georges Méliès, considerato il secondo padre del cinema dopo i fratelli Lumières, il suo primo doodle interattivo a 360° e in realtà virtuale, per ricordare l’uscita di uno dei suoi film più famosi: À la conquête du pôle (Alla conquista del polo) il 3 maggio 1912. Il doodle è stato realizzato da Google Spotlight Stories, Google Arts et Culture e dalla Cinémathèque Française, e mostra a schermo totale in animazione le invenzioni ...