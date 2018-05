La qualità del ghiaccio Il convegno all' Ars

QUALITA' DELL'ARIA - SMOG : AZIONE GREENPEACE A REGIONE LAZIO/ Video - inquinamento come in Pianura Padana : Qualità dell’aria, SMOG: AZIONE GREENPEACE a REGIONE LAZIO. La protesta degli attivisti per chiedere l'adeguamento del piano all'attuale normativa vigente.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 23:14:00 GMT)

Dove si va al mare? In Italia qualità dell'acqua al top : Secondo l'Agenzia Europea per l'Ambiente, nel 90% dei siti balneari Italiani l'acqua è eccellente. Meglio di noi Grecia, Cipro e Malta

Domande e risposte sui criteri di qualità e chiavi di interpretazione della letteratura scientifica : Come nasce una pubblicazione scientifica? Un testo scritto, per essere pubblicato sulle riviste più accreditate, deve soddisfare specifici criteri, relativi a struttura e impostazioni, definiti da ciascun giornale. L’articolo inviato viene verificato da esperti riconosciuti dell’argomento trattato nell’articolo. Abitualmente la valutazione avviene “in cieco” riguardo agli autori, nel senso che i revisori non sanno chi l’ha scritto e, quindi, non ...

qualità dell'aria e salute - a Est si sceglie la natura - : ... , ma un lavoro di altissima scienza e tecnologia come si può evincere dalla mozione approvata a conclusione del Simposio che focalizza l'attenzione sulla creazione e l'implementazione di nuove ...

Federmanager : la qualità delle competenze non teme i robot : Roma, 25 mag. , askanews, Per le imprese italiane è necessario 'puntare su competenze qualificate e su manager capaci di governare l'innovazione'. Lo ha detto il presidente di Federmanager, Stefano ...

Prove generali per l'estate : arriva a Sorrento il laboratorio mobile dell'Arpac per verificare la qualità dell'aria : Sorrento - Attivato oggi un laboratorio mobile dell'Arpac, l'Agenzia regionale di protezione ambientale della Campania, stazionerà per circa un mese in via degli Aranci, a Sorrento, per svolgere un'...

Lautaro Martinez/ Video : Inter - ecco l'erede del Kun Aguero : qualità - potenza e senso del gol : Lautaro Martinez è un nuovo calciatore dell'Inter: ecco chi è l'erede del Kun Aguero, cresciuto sotto lo sguardo di Diego Milito e considerato il futuro dell'Albiceleste(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 10:55:00 GMT)

Coldiretti : “Togliere la data di scadenza riduce la qualità del cibo” : Con l’eliminazione della “data di scadenza” si taglia di fatto la qualità del cibo in vendita che con il passare del tempo perde le proprie caratteristiche nutrizionali in termini di contenuto in vitamine, antiossisidanti e polifenoli che fanno bene alla salute ma anche quelle le proprietà organolettiche, di fragranza e sapore dal quale deriva il piacere di stare a tavola. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti sulla decisione della maggiore ...

Italia al quinto posto in Europa per qualità dell'acqua potabile : Italia al quinto posto in Europa per qualità dell'acqua potabile Meglio di noi solo Austria, Svezia, Irlanda e Ungheria. Nonostante questo gli Italiani preferiscono quella minerale in bottiglia: siamo i terzi consumatori al mondo Parole chiave: ...

PGT MILANO. PERIFERIE AL CENTRO - MOBILITÀ E VERDE DIFFUSI - CASE IN AFFITTO E qualità DELLO SPAZIO PUBBLICO. PRIORITÀ E STRATEGIE PER LA ... : Altro obiettivo del piano è creare nuove opportunità di lavoro per i giovani e favorire la nascita di spazi per l'economia 4.0, accorpando in un'unica categoria produttivo, terziario, ricettivo e ...

Hawaii : nuova esplosione in cima al vulcano Kilauea - preoccupazione per la qualità dell’aria : nuova esplosione nella notte in cima al vulcano Kilauea, sulla Grande Isola delle Hawaii. La gravità dell’evento non è ancora chiara, ma le autorità stanno esortando i residenti delle aree vicine a restare in case e in allerta per la comunicazione di ulteriori istruzioni. In seguito all’esplosione, ulteriori piogge di cenere potrebbero cadere sull’isola. Le autorità avvisano che il vento potrebbe trasportare la nube di cenere verso sud-ovest. Le ...

Vulcano Kilauea - le immagini della potente eruzione esplosiva : emergenza per la scarsissima qualità dell’aria [GALLERY] : 1/18 ...

Tecnologia spaziale : la corsa a Luna e Marte aiuta a migliorare la qualità della vita sulla Terra : L'ECONOMIA CIRCOLARE Un trasferimento di competenze dallo spazio che potrebbe allargarsi presto al mondo della bioeconomia e dell'economia circolare: trasformare i rifiuti organici in cibo, fissare ...