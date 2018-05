La piattaforma PC ha un problema di supporto all' HDR e Nvidia vuole porvi rimedio

eurogamer

(Di giovedì 31 maggio 2018) Nonostante rappresenti l'avanguardia tecnologica del gaming dalla notte dei tempi, laPC sta mostrando lacune in un'area molto importante: ilall'High Dynamic Range, il futuro della tecnologia dei display. Gli schermi HDR per PC sono molto pochi e spesso carenti in termini di specifiche mentre la lista dei giochi supportati si aggira attorno al 50% dei numeri che troviamo su console. Qualcosa deve cambiare e si dovrà partire dal lancio di monitor per PC di fascia alta e dalle caratteristiche eccellenti. In questi giorniha mostrato alla stampa la sua tecnologia 4K HDR G-Sync a 120Hz, e l'arrivo di due monitor prodotti da Acer e Asus che superano di molto le caratteristiche offerte dai display da salotto, fanno ben sperare per la risoluzione dei problemi diall'HDR sperimentata dagli utenti PC finora.La mancanza di popolarità dell'HDR su PC è una ...