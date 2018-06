La morte di Giuseppe Uva resta senza colpevoli

agi

: RT @47aska: Tutti assolti. Anche in appello. I carabinieri e i poliziotti imputati per l'omicidio di Giuseppe Uva sono stati dichiarati inn… - NikiPergola : RT @47aska: Tutti assolti. Anche in appello. I carabinieri e i poliziotti imputati per l'omicidio di Giuseppe Uva sono stati dichiarati inn… - sciantokescia : RT @demolay_italia: Oggi ricorre l'anniversario della morte di Giuseppe Garibaldi, Caprera 2 giugno 1882 - Belluccidesign : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: -

(Di giovedì 31 maggio 2018) Nessuno andrà in carcere per ladiUva, avvenuta dopo il suo arresto la notte del 14 giugno 2008 a Varese. La Corte d'appello di Milano ha confermato così la sentenza di primo grado. Sotto processo erano due carabinieri e e sei poliziotti imputati di omicidio preterintenzionale e sequestro di persona. Per loro, assolti anche in primo grado, erano state chieste pene fino a 13 anni. La sentenza d’appello stabilisce che Uva si è spento a causa di un’aritmia cardiaca. Per il resto la narrazione della fine del manovale, in una caserma dei carabinieri di Varese il 15 giugno del 2008, prende strade incompatibili nelle parole del sostituto pg Massimo Gaballo e degli avvocati dei due carabinieri e dei sei poliziotti imputati per omicidio preterintenzionale e sequestro di persona. Il testimone chiave ...