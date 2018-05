La mafia uccide solo d’estate 3 ci sarà? Anticipazioni terza stagione

cubemagazine

: 26 anni fa la strage di #Capaci. Il 23 maggio 1992 la mafia uccide brutalmente il magistrato Giovanni #Falcone, la… - discoradioIT : 26 anni fa la strage di #Capaci. Il 23 maggio 1992 la mafia uccide brutalmente il magistrato Giovanni #Falcone, la… - CalabriaTw : Il silenzio uccide più della mafia, e noi a gran voce ricordiamo chi ha sacrificato la propria vita per la costruzi… - lavocedelcinema : Stasera in tv: La Mafia Uccide Solo D’Estate, ultimo episodio @lavocedelcinema -

(Di giovedì 31 maggio 2018) LA3. Con l’ultima puntata in onda giovedì 31 maggio 2018 si conclude la secondadella fiction ideata da Pif. Dopo il successo anche di questa, si concludono le avventure della famiglia Giammarresi. E ora tutti si stanno chiedendo La3 ci? Ecco tutto quello che sappiamo fino ad ora. Leggi anche: TUTTO SULLA FICTION DOVE VEDERE LE PUNTATE La3 ciAnche per lanumero due gli ascolti registrati da Rai 1 hanno confermato il grandissimo affetto che il pubblico ha verso Salvatore e la sua famiglia palermitana. La serie tv ha avuto ottimi risultati di ascolto durante le sei puntate andate in onda, per un totale di 12 episodi. Questo fa quindi buon sperare per il rinnovo di una nuova, anche se ancora non sono arrivate ...