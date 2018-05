La lista dei ministri | Di Maio al lavoro | Salvini all' Interno e Tria all' Economia

La lista completa dei ministri del governo M5s-Lega guidato da Giuseppe Conte : Il governo formato da M5s e Lega e guidato da Giuseppe Conte sta per nascere e i ministeri dovrebbero essere ormai certi. All'Economia va Giovanni Tria, con Paolo Savona spostato agli Affari comunitari. Agli Esteri andrà Enzo Moavero Milanesi. Conferme per Luigi Di Maio (Lavoro e Sviluppo economico) e Matteo Salvini (Interno).Continua a leggere

Ciclista multato per eccesso di velocità : “Era più veloce dei pedoni” : Ciclista multato per eccesso di velocità: “Era più veloce dei pedoni” Il Ciclista ha ricevuto una multa di 20 euro: è stato infatti fotografato da un autovelox mentre pedalava a 20 chilometri orari in un tratto di strada in cui il limite massimo era di dieci.Continua a leggere Il Ciclista ha ricevuto una multa di […] L'articolo Ciclista multato per eccesso di velocità: “Era più veloce dei pedoni” proviene da NewsGo.

Sui mass media Salvini oscura persino Mattarella : la lista dei leader più citati : Tra gli uomini nuovi dell'era leghista emerge Giancarlo Giorgetti, fedelissimo del segretario e coinvolto nella contesa per il ministero dell'Economia, che con le sue 2588 citazioni si posiziona al ...

Pd - Martina 'Sì a Fronte repubblicano ma con la lista dei dem' : ROMA - Mentre la situazione politica è ancora in stallo , nel Pd continua il dibattito interno sull'opportunità di creare un 'Fronte repubblicano', la proposta lanciata dal ministro dello Sviluppo uscente Carlo Calenda, ossia un ...