La Legge Fornero - secondo Visco - non deve essere toccata né modificata : Ieri 29 Maggio il ministro di Bankitalia Visco ha difeso la Legge Fornero chiedendo che resti in vigore senza subire alcuna modifica. Dure sono state le reazioni dei partiti politici più rappresentativi in questo momento in Italia. I senatori del 'Movimento Cinque Stelle' hanno dichiarato con una nota che il Presidente Visco non sia oggettivo nel giudicare il nostro Paese, dandone un'immagine prospera e felice cosa ben lontana dalla realtà. La ...

Pensioni - ultimissime novità al 30/5 su Legge Fornero - flessibilità e Rei Video : Le novita' sulle Pensioni ad oggi 30 maggio 2018 vedono continuare la battaglia dialettica tra chi ritiene utile mantenere in essere le riforme previdenziali approvate negli scorsi anni e chi chiede al contrario un profondo cambio di rotta e flessibilizzazione del sistema [Video]. L'ultima presa di posizione al riguardo arriva dalla Banca d'Italia, alla quale sono te le reazioni del Movimento 5 Stelle e dei sindacati. Nel frattempo dai Comitati ...

Salvini : ‘superamento Legge Fornero e quota 100 a tutti i costi’ : Matteo Salvini vuole a tutti costi l’introduzione di quota 100 e l’abrogazione della Legge Fornero. Nelle ultime ore la strategia della Lega e del Movimento 5 Stelle è sostanzialmente cambiata. Non più muro contro muro e richieste di impeachment ma collaborazione. Tutto nel tentativo di fare ciò che era stato promesso in campagna elettorale e […] L'articolo Salvini: ‘superamento Legge Fornero e quota 100 a tutti i ...

Mercati finanziari - Legge Fornero e altro : tutte le novità Cottarelli Video : 2 Gia' commissario alla spendig rewiew del governo Letta, l'economista Carlo Cottarelli [Video]incaricato dal Capo dello Stato Sergio Mattarella di formare il nuovo governo ha gia' messo a punto alcune linee guida per quanto riguarda molte delle questioni considerate gia' da tempo bollenti dal popolo italiano: ovvero pensioni, tasse e legge di bilancio. E' proprio quest'ultima il primissimo punto su cui Cottarelli vorrebbe ...

Mercati finanziari - Legge Fornero e altro : tutte le novità Cottarelli : Già commissario alla spendig rewiew del governo Letta, l'economista Carlo Cottarelli incaricato dal Capo dello Stato Sergio Mattarella di formare il nuovo governo ha già messo a punto alcune linee guida per quanto riguarda molte delle questioni considerate già da tempo "bollenti" dal popolo italiano: ovvero pensioni, tasse e legge di bilancio. E' proprio quest'ultima il primissimo punto su cui Cottarelli vorrebbe lavorare, presentandola fin da ...

RIFORMA PENSIONI/ Salvini replica a Fornero : italiani ossessionati dalla sua Legge (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Matteo Salvini replica a Elsa Fornero via Facebook. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 24 maggio. Non si è fatta attendere la replica di Matteo Salvini a Elsa Fornero, dopo che l’ex ministra del Lavoro, ospite a diMartedì, aveva detto di ritenere che il leader del Carroccio sia ossessionato da lei e dalla sua RIFORMA delle PENSIONI. “‘Questa ossessione’ di Salvini per la Legge ...

Pensioni - ultimissime al 22.05 su Legge Fornero - Quota 100 e APE volontaria Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 22 maggio 2018 si concentrano in particolar modo sul ritorno della flessibilita' tramite le cosiddette quote. Un sistema che da un lato potrebbero aiutare a semplificare le uscite dal lavoro, ma che dall'altro difficilmente potrebbe risultare davvero inclusivo di tutte le situazioni di disagio presenti nel comparto. Nel frattempo dalle agenzie di rating internazionali arrivano nuovi avvertimenti in merito ...

Riforma pensioni/ Legge Fornero - l'avvertimento di Gardini (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Legge Fornero, l'avvertimento di Gardini. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 21 maggio(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 15:09:00 GMT)

Pensioni - perché la spesa torna a salire (malgrado la Legge Fornero) : Grazie alla legge Fornero la spesa Pensionistica in Italia si è ridotta negli ultimi anni, ma già tra qualche mese - dal 2020, per la precisione - tornerà a crescere toccando il picco nel 2042. E' quanto si...

Pensioni ultimissime al 21 maggio su Legge Fornero - anticipate e picco anno 2042 Video : Le novita' sulle Pensioni ad oggi 21 maggio 2018 mostrano un acuirsi dello scontro tra politici e tecnici in merito alle coperture necessarie per superare la legge Fornero e flessibilizzare l'accesso alla pensione . Nel frattempo le ultime proiezioni vedono crescere i costi della previdenza nei prossimi decenni, mentre dai Comitati si ritorna a chiedere il riconoscimento del ruolo della donna e dei lavori di cura. Infine, dalla Cgil arriva un ...